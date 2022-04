3:0 gegen Wiener Neustadt - Traiskirchen kommt siegreich aus Covid-Pause!

Details Samstag, 02. April 2022 10:26

"Das Spiel war weitaus ausgeglichener, als es das 3:0 am Ende wohl glauben lässt." Manuel Trost, Sektionsleiter des FCM Profibox Traiskirchen, war nach zweiwöchiger Corona-Pause mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC, im Großen und Ganzen zufrieden. Durch zwei Standards gelang man in Halbzeit eins auf die Siegerstraße. Die Gäste vergaben nach dem Seitenwechsel mehrere gute Möglichkeiten. Am Ende stand es dann 3:0 für die Elf von Trainer Zeljko Radovic.

Standards bringen Führung

Bei den Hausherren merkte man zu Beginn noch, dass man zwei Wochen kein Bewerbsspiel bestreiten konnte. Auch bei den Gästen fehlten manche Spieler verletzungsbedingt. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Match auf Augenhöhe, in dem beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Eine solche konnten dann die Hausherren aus einem ruhenden Ball verwerten. Patrick Haas nahm bei einem Freistoß Maß und zirkelte die Kugel perfekt zur Führung ins Eck (28.). In weiterer Folge waren die Gastgeber stärker, kamen kurz vor der Pause zu einem umstrittenen Elfmeter. Ein Foul auf (oder vor) der Strafraumlinie, veranlasste den Unparteiischen auf den Punkt zu zeigen. Die Proteste bei der Elf von Zeljko Ristic war groß, doch es half nichts. Eldis Bajrami trat an und versenkte den Strafstoß sicher zum 2:0 (44.). Zwei Standards - zwei Tore für Traiskirchen.

WNSC gibt nicht auf

Im zweiten Durchgang drückten die Gäste und hatten mehrere gute Möglichkeiten. In dieser Phase agierte FCM-Goalie Ivan Kardum sehr stark und hielt die Null fest. "In dieser Phase wäre es spannend zu sehen gewesen, wie die Mannschaft bei einem Gegentor reagiert hätte", so Trost. In der Tat war Wiener Neustadt einem Tor sehr nahe, es hätte zu diesem Zeitpunkt auch 2:2 stehen können. Da die Chancen jedoch nicht genutzt wurden, boten sich den Hausherren mit Fortdauer immer mehr Möglichkeiten zum Konter. Einer dieser wurde in der Schlussphase dann von Arbnor Prenqi zum 3:0 genutzt (89.).

Manuel Trost (Sektionsleiter FCM Profibox Traiskirchen) nach dem Sieg:

"Das Spiel war weitaus ausgeglichener, als es das 3:0 am Ende wohl glauben lässt. Durch die Standards sind wir in Führung gegangen, doch Wiener Neustadt hat das Spiel offen gehalten und hätte bei mehreren guten Möglichkeiten auch Tore machen können. In dieser Phase wäre es spannend zu sehen gewesen, wie die Mannschaft bei einem Gegentor reagiert hätte. Am Ende sind wir mit dem Auftritt im Großen und Ganzen sehr zufrieden."

Torfolge: 1:0 Patrick Haas (28.), 2:0 Eldis Bajrami (44. - Elfmeter), 3:0 Arbnor Prenqi (89.)

Die Besten:

FCM Profibox Traiskirchen: Ivan Kardum (TW), Patrick Haas (MIT), Eldis Bajrami (MIT)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW