0:4 - Sport-Club verliert in den Schlussminuten gegen Stripfing!

Details Samstag, 23. April 2022 20:28

"Wir haben eigentlich das ganze Spiel nicht so reingefunden wie wir uns das vorgestellt hatten." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club war nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SV Stripfing natürlich nicht zufrieden, wusste die Niederlage aber auch richtig einzuschätzen. Denn die Niederösterreicher gingen schon nach wenigen Sekunden in Führung, lagen quasi die ganze Partie 1:0 vorne und machten erst in den Schlussminuten den Deckel drauf. Doch speziell in Halbzeit zwei wäre für die Gastgeber mehr möglich gewesen.

Stripfing besser im Spiel

Das Kommando übernahmen von Beginn an die Gäste aus Niederösterreich. Nach nicht einmal 120 Sekunden drehte Patrik Eler nach einer Verlängerung eines Freistoßes per Kopf jubelnd zur 1:0-Führung ab (2.). In weiterer Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten. WSC-Goalie Prögelhof rettete in der einen oder anderen Situation gut und hielt die Hausherren damit im Spiel. Zur Pause führten die Gäste verdient, jedoch mit dem knappest möglichen Ergebnis.

WSC wird stärker

Nach dem Seitenwechsel fand die Weinstabl-Elf dann besser ins Spiel, konnte auch wichtige Zweikämpfe gewinnen. Stripfing hatte nicht mehr so viele Anteile am Spiel und musste mitansehen wie der Sport-Club nun stärker wurde. Doch richtige Möglichkeiten ergaben sich für die Hausherren trotzdem nicht wirklich. Stripfing wurde nach dem ein oder anderen Wechsel wieder stärker, hatte Pech bei einem Stangenschuss. Der Sport-Club warf aber noch einmal alles nach vorne und wurde zum Schluss dann quasi ausgekontert. Prögelhof legte Stripfing-Stürmer Gataric als letzter Mann und musste wenige Minuten vor Ende der Partie vom Feld. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Zubak sicher zum 2:0 und zur Entscheidung in dieser Partie verwandelte (87.). Noch einmal Zubak kurze Zeit später (90.) und Masse Scherzadeh (90.+3), gestalteten das Ergebnis für die Gäste schön, in Wirklichkeit aber vermutlich ein bisschen zu hoch.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach der Partie:

"Wir haben eigentlich das ganze Spiel nicht so reingefunden wie wir uns das vorgestellt hatten. Stripfing war in Halbzeit eins besser, da konnten wir uns bei Torhüter Prögelhof bedanken. Nach der Pause wurde es von unserer Seite dann zwar besser aber trotzdem nicht überzeugend. Wieso man dann in der Elfmetersituation sowohl Rot, als auch Strafstoß gab, aus dem dann ein Tor fiel ist mir allerdings ein Rätsel. Die Dreifachbestrafung wäre da nicht notwendig gewesen."

Torfolge: 0:1 Patrik Eler (2.), 0:2 Peter Zubak (87.-Elfmeter), 0:3 Peter Zubak (90.), 0:4 Masse Scherzadeh (90.+3)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: keiner

SV Stripfing: Patrik Eler (ST), Peter Zubak (ST)

MW