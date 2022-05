FCM Traiskirchen holt Wunschtrainer!

Details Montag, 23. Mai 2022 11:00

Der FCM Profibox Traiskirchen hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Hans Kleer, aktuell noch Trainer bei Ligakonkurrent SV Stripfing, ist ab der Sommervorbereitung Chefcoach in Traiskirchen. Er soll neben seiner Trainertätigkeit auch im sportlichen Bereich tätig sein und Obmann Werner Trost bei Transfertätigkeiten unterstützen. "Es hat endlich für beide geklappt", so Trost.

Admira-Abstieg kein Problem

Aufgrund des Abstiegs der Admira in die 2. Liga, bleiben einige junge Spieler nun wohl in der Südstadt, bekommen dort ebenfalls ihre Spielpraxis. Die Zusammenstellung der Mannschaft wird deshalb eine Herausforderung, gemeinsam mit Kleer will Obmann Trost eine schlagfertige Truppe aufstellen. Nun muss man andere Spieler holen. "Aber alles kein Problem", gibt sich der Traiskirchen-Obmann gelassen.

Als Entwickler gefragt

Bisher war Kleer zumeist immer mit Mannschaften konfrontiert, mit denen er Meister werden konnte und sollte. Diesmal sieht das anders aus, in Traiskirchen gilt der Fokus auf Entwicklung. Vor dem Wechsel geht es für Kleer mit Stripfing aber noch um einen ordentlichen Saisonabschluss. Zum einen wartet das letzte Spiel in der Liga gegen FC Mauerwerk und zum anderen noch das Finale des Regionalliga Ost-Cups gegen den Wiener Sport-Club.

