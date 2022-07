Spielplan 2022/23 der Regionalliga Ost veröffentlicht!

Details Freitag, 01. Juli 2022 16:57

Die Vereine der Regionalliga Ost befinden sich mitten in der Vorbereitung, etliche Transfers wurden bereits getätigt. Mehr dazu unter "Der Sommer der Wechsel - RLO-Transfers im Überblick!". Diese Woche wurde der Spielplan für die kommende Saison 2022/23 veröffentlicht. Erstmals seit knapp 2 Jahren startet Österreichs dritthöchste Liga wieder mit 16 Mannschaften in eine Spielzeit. Nachdem es keinen Absteiger gab und Traiskirchen und die Admira Juniors fusionierten, fehlten gleich vier Teams für dieses Ziel. So kamen mit SR WGFM Donaufeld als Meister der Wiener Stadtliga, dem USV Scheiblingkirchen-Warth, dem ASV Siegendorf und dem SC Krems, der sich im Play-Off durchsetzte, aber gleich vier Aufsteiger dazu und so kam man wieder auf die anvisierte 16er-Liga. Untenstehend findet ihr den Spielplan für die kommende Saison 2022/23!

Spielplan 2022/23

1. Spieltag: 29. - 30.07.

FR., 29.07. 19:00 Uhr: USV Scheiblingkirchen-Warth - 1. MAV Wiener Neustädter SC

FR., 29.07. 19:00 Uhr: SC Neusiedl/See 1919 - ASV Draßburg

FR., 29.07. 19:00 Uhr: ASK-BSC Bruck/Leitha - ASV Siegendorf

FR., 29.07. 19:30 Uhr: FCM Traiskirchen - Kremser SC

FR., 29.07. 19:30 Uhr: SV Sparkasse Leobendorf - FC Marchfeld Donauauen

FR., 29.07. 19:30 Uhr: TWL Elektra - SC Wiener Viktoria

SA., 30.07. 17:30 Uhr: SV Stripfing - Wiener Sport-Club

SA., 30.07. 17:30 Uhr: SR WGFM Donaufeld - FC Mauerwerk

2. Spieltag: 05. - 06.08.

FR., 05.08. 18:00 Uhr: SC Neusiedl/See 1919 - USV Scheiblingkirchen-Warth

FR., 05.08. 19:00 Uhr: ASV Draßburg - ASV Siegendorf

FR., 05.08. 19:00 Uhr: FC Marchfeld Donauauen - TWL Elektra

FR., 05.08. 19:30 Uhr: 1. MAV Wiener Neustädter SC - SV Stripfing

FR., 05.08. 19:30 Uhr: Kremser SC - SR WGFM Donaufeld

FR., 05.08. 19:30 Uhr: Wiener Sport-Club - FCM Traiskirchen

SA., 06.08. 17:30 Uhr: FC Mauerwerk - SV Sparkasse Leobendorf

SA., 06.08. 17:30 Uhr: SC Wiener Viktoria - ASK-BSC Bruck/Leitha

Auf der Homepage des Wiener Fußballverbandes findet ihr den kompletten Spielplan.

