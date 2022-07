1. MAV Wiener Neustädter SC gibt Update!

Details Samstag, 02. Juli 2022 18:13

Beim 1. MAV Wiener Neustädter SC bleibt wie bereits in der Winterpause kaum ein Stein auf dem anderen. Damals noch weil man abgeschlagen Schlusslicht in der Regionalliga Ost war und den drohenden Abstieg mit einigen Neuverpflichtungen verhindern wollte, diesmal weil der Verein einmal mehr finanziell angeschlagen ist und mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, überlegt umgegangen werden muss. In dieser schweren Phase gilt es für Sportvorstand Andreas Iser für die neue Saison trotzdem einen schlagfertigen Kader zusammenzustellen. Diesbezüglich und zu anderen Themen, hat der Club ein Update gegeben.

Vereins-Update

Meisterschaftsstart

Die Auslosung in der Regionalliga Ost steht. Die Meisterschaft startet für unser Team am 29. Juli 2022 mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Scheiblingkirchen. Schon jetzt ist die Vorfreude auf dieses Derby riesengroß. Eine Woche später geht es im ersten Heimspiel zuhause gegen Titelkandidat Stripfing (Beginn: 19.30 Uhr). Im ÖFB-Cup ist der WNSC heuer leider nicht dabei.

Vorbereitungsspiele



– Freitag, 1.7., 19 Uhr, ASK Bruck-WNSC

– Samstag, 9.7., 18 Uhr, WNSC-Stadlau (Admira-Platz)

– Freitag, 15.7., 18 Uhr, WNSC-Young Violets





Kader



Sportvorstand Andreas Iser ist gerade dabei, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, der sich wieder aus vielen jungen und talentierten Spielern der Region zusammensetzt, an einigen Schlüsselpositionen aber auch mit Routiniers besetzt sein wird. Unter anderem werden weiter in der Ergo Arena zu sehen sein: Jakub Krepelka, Emil Haladaj, Christian Ehrnhofer, David Kos, Elias Weidinger, Denis Spahic, Matej Sabados, Yusuf Onur, Eray Mehmedali, Gergö Fönyedi, Fabian Vyhnalek, Lenz Honc, Robin Linhart, Marko Dominkus, Dominik Rotter. Neu begrüßen dürfen wir bis jetzt Pascal Fischer (Mittelfeld) und Bernhard Janeczek (Innenverteidigung). Der Verein bedankt sich bei allen Abgängen für ihr Engagement, insbesondere bei Kapitän Thomas Piermayr.

Auch am Betreuersektor gibt es Änderungen. Nachdem Heinz Griesmayer als interimistische Lösung am Ende der Frühjahrssaison hervorragend performt hat, wurde mit Sargon Duran ein Mann mit sehr viel blau-weißer Vergangenheit an Bord geholt. Ihm zur Seite stehen weiterhin Stefan Valenka als „Co“ und Thomas Weindl als Tormann-Trainer. Heinz Griesmayer wird aus privaten Gründen hinkünftig kürzer treten und seine Funktion als Sportdirektor zur Verfügung stellen, seine Aufgaben werden auf Sportvorstand Andreas Iser und Trainer Duran aufgeteilt. Griesmayer wird dem Verein weiter in beratender und koordinierender Funktion zur Verfügung stehen, insbesondere was die RLO-Mannschaft und die Schnittstellen zu Juniors und Nachwuchs betrifft.

Wirtschaftliche Lage



Nachdem Hauptsponsor Dr. Hani Habib seine Zahlungen drastisch reduzieren muss, steht der Verein aktuell in intensiven und guten Gesprächen mit der Stadt als Stadioneigentümer. Dabei geht es vor allem um die Infrastrukturkosten (Miete, Betriebskosten, Energie), die eine unglaubliche Herausforderung darstellen. Größter Dank ergeht an die Sponsoren und Partner, die dem Verein auch in der kommenden Spielzeit die Treue halten. Ohne dieses klare, keineswegs selbstverständliche Bekenntnis zu Blau-Weiß wäre es unmöglich, den Spielbetrieb bei zwei Kampf- und acht Jugendmannschaften aufrecht zu erhalten.

Quelle: 1. MAV Wiener Neustädter SC

