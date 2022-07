Transferprogramm in Leobendorf abgeschlossen!

Details Mittwoch, 06. Juli 2022 16:55

Für den SV Sparkasse Leobendorf ging die letzte Saison in der Regionalliga Ost durchaus positiv zu Ende. Platz 4, nur einen Zähler hinter dem Tabellendritten Wiener Sport-Club, hieß es am Ende für die Elf von Trainer Sascha Laschet. Die Mannschaft wurde in der bisherigen Sommerpause mit einigen Spielern erneuert, andere wiederrum haben den Verein verlassen. Doch auch auf der Trainerbank hat sich etwas getan.

Konkurrenz holt sich Leobendorfer

Besonders auffällig unter den Abgängen ist, dass einige von ihnen zu direkten Ligakonkurrenten wechseln. Spielmacher Miroslav Milosevic (36) geht zum Tabellendritten der Vorsaison, Wiener Sport-Club. Ihm gleich hat es Mateo Tadic (21) getan. Der wohl beste Leobendorfer der Saison 21/22, Oliver Pranjic wechselt zur Elf von Herbert Gager, TWL Elektra. Ebenfalls zum Tabellensechsten wechselt Kristian Babic (27). Daneben verließen auch noch Deniz Tökgöz (Zwettl), Kevin Aue (Langenrohr), Uros Krusic (Sierndorf), Florian Koppensteiner (Purgstall), Marvin Sieber (Karriereende) den Verein.

Kader steht

Um die zahlreichen Abgänge kompensieren zu können, war man auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Neben Heimkehrer Mario Konrad, der ebenso wie Stefan Baldia, von RLO-Meister und Aufsteiger Vienna unter die Burg Kreuzenstein kommt, schließen sich auch noch folgende Spieler den Weinviertlern an: Bartholomay Thomas, Bock Nico, Düzgün Volkan, Hauer Fabian​, Lechner Michael, Shousha Mohamed, Timmel Peter, Winkelmayr Felix.

Neuer Laschet-Co

Ebenfalls neu ist der Co-Trainer von Chef Sascha Laschet, Mario Lipphart, der auf den bisherigen Assistenten Milan Jankovic folgt. Zuletzt war der 38-Jährige Spielertrainer in Enzersfeld, nun tauscht er die Trainerbank komplett gegen das Spielfeld ein.

MW