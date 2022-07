Fahrplan der Regionalligisten bis zum Liga-Start!

Details Mittwoch, 06. Juli 2022 18:02

Die Vorbereitung der 16 Regionalligisten hat bereits voll begonnen, in knapp drei Wochen beginnt bereits die neue Saison in Österreichs dritthöchster Liga. Zeit den jeweiligen Fahrplan der Clubs bis zum Ligastart am 29.07. unter die Lupe zu nehmen. Von Testspielen über Landescup-Partien bishin zur 1. Runde des UNIQUA ÖFB-Cup ist alles dabei. Wir haben die Details jedes Vereins!

Fahrplan* bis Ligastart

ASK-BSC Bruck/Leitha:

15.07. SV Leithaprodersdorf (Testspiel)

ASV Siegendorf:

09.07. Sankt Margarethen (Testspiel)

16.07. First Vienna FC 1894 (ÖFB-Cup)

23.07. SC Oberpullendorf (Raiffeisen-Cup)

ASV Draßburg:

09.07. Horitschon (Testspiel)

12.07. SC Ritzing (Testspiel)

15.07. SV Horn (ÖFB-Cup)

23.07. Marz (Raiffeisen-Cup)

FC Marchfeld Donauauen:

08.07. Young Violets Austria Wien (Testspiel)

12.07. FK Austria Wien (Testspiel)

16.07. Austria Lustenau (ÖFB-Cup)

22.07. Brunn/Gebirge (Testspiel)

FC Mauerwerk:

09.07. SAK 1914 (Testspiel)

15.07. SC Elin Weiz (Testspiel)

Kremser SC:

15.07. SV Würmla (Testspiel)

19.07. TWL Elektra (Testspiel)

SC Neusiedl/See 1919:

08.07. FAC Wien (Testspiel)

15.07. WSG Tirol (ÖFB-Cup)

19.07. Eisenstadt SC (Raiffeisen-Cup)

1. MAV Wiener Neustädter SC:

09.07. FC Stadlau (Testspiel)

15.07. Young Violets Austria Wien (Testspiel)

27.07. Hartberg Amat. (Testspiel)

SR WGFM Donaufeld:

08.07. First Vienna FC 1894 (Testspiel)

12.07. ASK Kottingbrunn (Testspiel)

15.07. SKU Ertl Glas Amstetten (ÖFB-Cup)

19.07. Stockerau SV (Testspiel)

SV Sparkasse Leobendorf:

16.07. SKN St. Pölten (ÖFB-Cup)

SV Stripfing:

08.07. SC Kalsdorf (Testspiel)

16.07. FCM Traiskirchen (ÖFB-Cup)

TWL Elektra:

16.07. Cashpoint Altach (ÖFB-Cup)

19.07. Kremser SC (Testspiel)

FCM Traiskirchen:

08.07. KSV 1919 (Testspiel)

16.07. SV Stripfing (ÖFB-Cup)

USV Scheiblingkirchen-Warth:

08.07. Kohfidisch (Testspiel)

15.07. DSC Wonisch Installationen (ÖFB-Cup)

Wiener Sport-Club:

08.07. SKU Ertl Glas Amstetten (Testspiel)

15.07. SAK (ÖFB-Cup)

SC Wiener Viktoria:

06.07. Celtic Glasgow (Testspiel)

08.07 Stockerau SV (Testspiel)

12.07. TSU Obergänserndorf (Testspiel)

15.07. SV Dinamo Helfort (Testspiel)

*bisher bekannte Testspieltermine

MW