Teamgeist soll Donaufeld durch Regionalliga führen!

"Wir wollen mit dieser jungen Mannschaft eine ordentliche Saison spielen und wenn möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben." Werner Gössinger, Sportlicher Leiter des SR WGFM Donaufeld, freut sich wie der gesamte Verein auf die neue Saison in der Regionalliga Ost. Dass der Sportchef gemeinsam mit dem Trainerteam rund um Chefcoach Josef Michorl mit einer sehr jungen Mannschaft in die Liga 2022/23 startet, ist für den Verantwortlichen kein Problem. Vor der neuen, will man aber auch noch einmal kurz zurück auf die alte, sehr erfolgreiche Saison blicken.

Von Dominanz überrascht

Dass man den Aufstieg in die Regionalliga zwar zu Beginn der letzten Saison als Ziel ausgab sei das eine, dass man dieses dann aber mit einem derart großen Vorsprung realisiere, "damit hätten wir natürlich auch nicht gerechnet. Einige Mannschaften haben ausgelassen und wir haben, speziell im Frühjahr, verlässlich unsere Punkte gemacht", zeigt sich Gössinger sehr zufrieden mit der letzten Spielzeit.

Der Meistertitel in der Wiener Stadtliga wurde ausgiebig gefeiert!

Junge Mannschaft zu Großteil gehalten

Wichtig sei dem Sporchef, dass man alle 19 Spieler des letztjährigen Kaders mit in Österreichs dritthöchste Liga genommen hätte. "Doch der eine oder andere wollte sich den Aufwand den diese Liga mit sich bringt, nicht antun. Die Abgänge sind also alle freiwillig, niemand wurde gezwungen", stellt er klar. Dass man mit Merzak Bouguerzi (Mannersdorf), Fatih Ekinci, Niki Maslowski (beide Wr. Viktoria), Tobias Fischer (Union Mauer), Ilija Petkovic, Jakob Kaiser (beide Floridsdorfer AC II) und Jan Jankai (Vienna II) größtenteils ebenfalls junge Spieler holte, soll kein Problem darstellen. "Wir haben zwar nicht viel Erfahrung im Team, die wenigen die sie aber haben sollen die junge Truppe anführen."

Starke Liga

Bei Donaufeld geht man von einer sehr starken Regionalliga Ost aus. "Die Aufsteiger rund um Scheiblingkirchen oder Krems sind sehr konkurrenzfähig zu erwarten. Wir wissen nicht wohin unsere Reise geht aber Ziel ist es natürlich nicht abzusteigen. Mit dem entsprechenden Teamspirit wollen wir uns durchsetzen."

Vorbereitung zufriedenstellend

Trotz dreier Niederlagen in ebenso vielen Testspielen ist Gössinger mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. "Gegen den FAC und die Vienna haben wir sehr ordentliche Leistungen abgerufen. Das hat mir schon gut gefallen. Gegen ein starkes Kottingbrunn haben wir in Hinblick auf das ÖFB-Cup-Spiel gegen Amstetten mit einer B-Mannschaft gespielt, uns trotzdem gut verkauft." Gegen Amstetten, das zwar nicht der besonders klingende Name ist, letzte Saison aber in der 2. Liga stark performte, wolle man eine ordentliche Leistung abliefern. "Der Cup hat wie immer seine eigenen Gesetze. Mit entsprechendem Zuschauerandrang und Heimvorteil wollen wir für eine Überraschung sorgen", gibt sich Gössinger angriffslustig.

