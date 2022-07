Stefan "Major" Maierhofer in Krems vorgestellt!

Details Dienstag, 19. Juli 2022 12:20

Am letzten Tag, der am Freitag zu Ende gegangenen Übertrittszeit, sorgte der SC Steintor Krems mit einemTransfercoup für eine riesengroße Überraschung. Der Regionalliga-Neuling sorgte mit der Verpflichtung von Stefan "Major" Maierhofer für DIE Schlagzeilen. Nach einem Jahr Fußballpause feiert der ehemalige ÖFB-Nationalspieler und Internationale damit in Österreichs dritthöchster Liga sein Comeback. Gestern Abend wurde er offziell als Neuzugang präsentiert.

Meister mit Rapid und Salzburg

Welch ein Coup den Kremsern gelungen ist, zeigt sich schon an der "Visitenkarte" des heute 39-Jährigen. 2008 wurde er mit Rapid Meister, vier Jahre später und nach einem Engagement in England bei den Wolverhampton Wanderers, wiederholte er das mit Serienmeister Salzburg. Außerdem wurde er im selben Jahr Torschützenkönig der Bundesliga. Er war außerdem einige Jahre in Deutschland und der Schweiz aktiv.

Zuletzt war er bis Sommer 2021 in Deutschland bei den Würzburger Kickers tätig, danach allerdings vereinslos. Aufgrund seiner unternehmerischen Tätigkeiten, wurde ihm in der Zwischenzeit allerdings nicht langweilig. Durch eigenständiges Training hielt sich der Ex-Profi laufend fit.

Nicht als Profi gemeldet

Dass der ehemalige 19-fache ÖFB-Teamspieler nicht als Profi sondern als Amateur angemeldet wird, wurde vom Verein bestätigt. Es wird lediglich eine "Aufwandsentschädigung" geben. Für ihn ist allerdings das Projekt der Wachauer wesentlich spannender. Der jungen Truppe rund um Trainer Björn Wagner sollte die Erfahrung des Goalgetters in der Premierensaison in der Regionalliga Ost auf jeden Fall helfen.

Soll Zuschauer anlocken

Durch die enorme Bekanntheit, die der Major seit Jahren genießt, erwartet man sich in Krems auch einen erhöhten Zuschauerandrang. In diesem Fall erhofft sich der Verein auch steigenden Umsatz.

MW