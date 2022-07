RLO-Clubs starten mit Cup in neue Saison!

Details Freitag, 22. Juli 2022 16:02

Knapp 2 Monate ist es her, da fixierte der First Vienna FC 1894 mit einem 0:0 bei ASK-BSC Bruck/Leitha den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga. Eine knappe Woche später fixierte Vize-Meister SV Stripfing mit einem 3:2 gegen den Wiener Sport-Club den 1. RL Ost Liga-Cup-Titel. Alles Vergangenheit, denn heute startet die neue Saison in Österreichs dritthöchster Liga mit der ersten Runde im zum zweiten Mal ausgetragenen Pokalbewerb. Noch findet er nicht bei allen Vereinsverantwortlichen Anklang, um zu wenig ginge es z.B. laut Bruck-Sportchef Vedran Jerkovic: "Wir sehen diese Partie als weiteres Vorbereitungsmatch, wollen aber natürlich bestmöglich performen."

RL Ost Liga-Cup - Spielübersicht

Untenstehend findet ihr die Übersicht der 1. Runde des Cups, die an diesem Wochenende ausgetragen wird. Bis auf die Spiele SV Stripfing - Bruck/Leitha (morgen 17:30) und FC Mauerwerk - ASV Siegendorf (abgesagt), finden alle Partien heute Abend ab 19 Uhr statt.

Freitag, 22.07.

ASV Draßburg - Wiener Sport-Club - 19:00 Uhr

FC Marchfeld - SC Wiener Viktoria - 19:00 Uhr

FCM Traiskirchen - SV Leobendorf - 19:00 UHr

TWL Elektra - SR Donaufeld - 19:00 Uhr

SV Scheiblingkirchen-Warth - SC Krems - 19:00 Uhr

1. MAV Wiener Neustädter SC - SC Neusiedl 19:30 Uhr

Samstag, 23.07.

SV Stripfing - ASK-BSC Bruck/Leitha - 17:30 Uhr

Natürlich könnt ihr die Spiele im Ticker LIVE mitverfolgen! Verpasst also nicht den Anpfiff ab 19:00 Uhr!

MW