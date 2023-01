Zuhause Hui, Auswärts Pfui - Viktoria-Sportchef Letic hofft auf mehr Konstanz im Frühjahr!

Details Montag, 16. Januar 2023 20:23

Letzte Woche startete die Vorbereitung des SC Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster für die Frühjahrssaison 2023. Für Ligaportal Zeit sich noch einmal kurz mit den Leistungen des Regionalligisten im Herbst zu beschäftigen. Der Sportliche Leiter der Meidlinger, Milos Letic, sprach im Interview über eine gespaltene Bilanz, was man im Frühjahr besser machen wolle und wie sich die Jugend im Verein etabliert hat.

Ligaportal: Hallo Milos, vielen Dank für deine Zeit! Lass uns gleich starten, wie würdest den Herbst...

Milos Letic: (unterbricht) .... Zuhause Hui, Auswärts Pfui (lacht). So kann man das eigentlich ganz schnell zusammenfassen. Wir haben das auf unserem Platz eigentlich in nahezu jedem Spiel sehr stark gemacht. Auswärts dagegen konnten wir nicht so performen, hatten in der einen oder anderen Partie auch nicht das nötige Glück.

LP: Wie würdest du die Leistungen aber im Großen und Ganzen beurteilen?

ML: Grundsätzlich können wir in Anbetracht der Umstände mit Platz 8 durchaus zufrieden sein. Durch Verletzungen haben uns einige gestandene Spieler gefehlt und statt ihnen haben sehr junge Spieler ihre Chance bekommen, bei denen wir natürlich nicht wussten, wie schnell sie auf diesem Niveau performen können. Sie haben aber zu einem sehr großen Teil wirklich überzeugen können.

LP: Woran hat es deiner Meinung nach im Herbst am ehesten gehapert?

ML: Wir waren im Sturm nicht effektiv genug, da hat uns der letzte Wille und die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. In der Defensive hat man ein wenig den jugendlichen Leichtsinn gespürt, weil oftmals mit letztem Risiko nach vorne gespielt wurde, ohne hinten genügend abzusichern. Das ist auch ein Punkt, den wir im Frühjahr klar verbessern wollen.

LP: Konntest du eine Entwicklung der jungen Truppe im Herbst beobachten?

ML: Das ist eine eher schwer zu beantwortende Frage. Grundsätzlich natürlich ja, aber das Problem war, dass wir selten zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Mannschaft spielen konnten, Konstanz war also keine gegeben. Der Kader war nicht besonders groß und musste man auch oftmals Spieler aus unserer 1B-Mannschaft einsetzen.

LP: Wie sehen eure Ziele für die Rückrunde aus?

ML: Wir wollen jetzt in der Vorbereitung an den richtigen Schrauben drehen und dann unseren einstelligen Tabellenplatz noch verbessern bzw. uns einen Startplatz für den ÖFB-Cup holen. Dazu musst du unter den Top 3 der Wiener Mannschaften sein. Dazu müssen wir aber konstanter werden.

LP: Holt ihr dafür Verstärkungen oder seid ihr mit dem Kader zufrieden?

ML: Ja zum einen kommen Spieler von Verletzungen zurück, da sind wir dann natürlich breiter aufgestellt. Auf der anderen Seite suchen wir für die Defensive noch eine Option, die aber sofort Qualität in den Kader bringen muss. Das ist im Winter aber, wie wir alle wissen, nicht so leicht. Diesbezüglich haben wir schon einige Gespräche geführt, doch bisher hat es bei keinem der Anwärter gepasst.

LP: Ihr habt bereits letzte Woche in die Vorbereitung gestartet, wie geht es in den nächsten Wochen weiter?

ML: Wir hatten letzte Woche schon unser erstes Testspiel, diese Woche geht es mit drei weiteren weiter. Bis zum Ligastart wollen wir in einer guten Verfassung sein um das Frühjahr optimal performen zu können.

LP: Vielen Dank für deine Zeit Milos und viel Erfolg in den nächsten Wochen!

ML: Danke dir!

MW