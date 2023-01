Leobendorf schließt Transferprogramm ab!

Details Donnerstag, 19. Januar 2023 16:45

Der SV Sparkasse Leobendorf hat sein Transferprogramm für den Winter abgeschlossen. Als dritter und letzter Neuzugang stößt Manuel Botic zur Mannschaft von Trainer Sascha Laschet und konnte in ersten Trainings und beim 5:1 gegen den SC Zwettl schon seine Klasse unter Beweis stellen. Mit ihm soll das Thema Abstieg für den Tabellendreizehnten keines sein, mit dem man sich im Frühjahr lange beschäftigen will.

Bundesliga- und Auslandserfahrung

Der 24-jährige Botic wurde in der Akademie vom FC Admira Wacker Mödling ausgebildet. Für die Admira Juniors absolvierte der zentrale Mittefeldspieler 71 Regionalligapartien. 2017 gab er gegen den SV Mattersburg sein Profidebut in der österreichischen Bundesliga. Nach einem Jahr in Rumäniens 2.Liga (2020/21) wechselt er im Sommer 2021 zum deutschen Traditionsverein VfR Aalen in die Regionalliga Südwest. Nach einem halben Jahr ohne Verein möchte der Offensivspieler jetzt wieder voll durchstarten.

Zwei Brucker zur Laschet-Elf

Mit Daniel Fischer wechselte schon Anfang Dezember ein erfahrener RLO-Spieler unter die Burg Kreuzenstein. Der körperlich starke Innenverteidiger kam von Ligakonkurrenten aus Bruck, wo er seine Mannschaft im abgelaufenen Herbst als Kapitän aufs Feld führte. Ihm gleich tat es Albert Kautz. Der 24-jährige Außenbahnspieler ist das fehlende Puzzleteil in der Offensive der Leobendorfer. Nach einem im Herbst erlittenen Knochenbruch, ist der Offensivspieler nun wieder 100%ig fit und voll motiviert für das Frühjahr.

MW