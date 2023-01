Ex-Austria-Spieler unterschreibt bei Gager-Club!

Details Samstag, 21. Januar 2023 11:14

TWL Elektra hat vor dem ersten Testspiel gegen den First Vienna FC 1894 kommenden Dienstag, heute vormittag den ersten Neuzugang in diesem Winter vorgestellt. Patrick Salomon, zuletzt in Kroatien bei HNK Sibenik, unterschreibt einen Vertrag beim Tabellenzweiten der Regionalliga Ost. Der 34-Jährige hat mehr als 270 Spiele in der österreichischen Bundesliga (ua. für die Wiener Austria, SCR Altach und dem SV Mattersburg) und in der 2. Liga auf seiner Visitenkarte stehen. Doch auch im Ausland war er aktiv. Nach seiner bisher letzten Station in Österreich, wechselte er Mitte 2020 nach Griechenland zu Atromitos Athen. Nach zuletzt 6 Monaten in Kroatien, freut sich nun der Verein von Trainer Herbert Gager über die Erfahrung, die der Routinier mit in die Mannschaft bringt.

Nächste Woche wird er im Rahmen eines Interviews gesondert vorgestellt.

MW