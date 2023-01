Nach Begehung durch ÖFB: Wiener Sport-Club empfängt Ried im Cup am Sport-Club-Platz

Details Donnerstag, 26. Januar 2023 06:29

Der Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost empfängt am Samstag in einer Woche im Viertelfinale des ÖFB-Cups bekanntermaßen den SV Ried. Nachdem die Dornbacher im Achtelfinale bereits sensationell Austria Wien aus dem Bewerb kickten, will man nun die nächste Sensation hinlegen. Bis zuletzt war noch nicht klar, wo das Spiel stattfinden kann, ob am altehrwürdigen Sport-Club-Platz in Wien Hernals oder doch in einem Stadion mit Rasenheizung (sollte das Wetter einen Streich spielen). Inzwischen ist klar, wo gespielt wird.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird das Spiel - aus jetziger Sicht - tatsächlich am Sport-Club-Platz ausgetragen. Das heißt, der Regionalligist behält den Heimvorteil und will die nächste Riesenüberraschung liefern. Die Begehung fand am Mittwochnachmittag statt und der ÖFB gab bereits grünes Licht. Dann bleibt aus Sicht des Sport-Clubs nur noch zu hoffen, dass das Wetter bis nächste Woche hält. Auf dem kleinen Platz in Dornbach mit den Fans auf der Friedhofstribüne im Rücken ist die Sensation möglich. Ausgewichen wird im Falle des Falles übrigens nach Mödling.