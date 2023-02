Wiener Sport-Club holt Ex-Mainzer Nachwuchsspieler!

Details Montag, 30. Januar 2023 17:33

Der Wiener Sport-Club hat mit Deniz Pehlivan einen ehemaligen Spieler aus dem Nachwuchs des Deutschen Bundesligisten Mainz 05 verpflichtet. Der 20-Jährige absolvierte etliche Nachwuchsstufen bei SK Rapid und wechselte dann im Jänner 2020 nach Deutschland in die U19 vom Verein von ÖFB-Stürmer Karim Onisiwo. Nach zwei Jahren führte ihn sein Weg wieder zurück nach Wien zum FAC in die ADMIRAL 2. Liga. Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit, stößt der Stürmer nun zum Wiener Sport-Club in die Regionalliga Ost. Außerdem kam Pehlivan für die U16- bis U18-Nachwuchsnationalteams zum Einsatz.

Quelle: Homepage Wiener Sport-Club - https://wienersportclub.com/willkommen-in-dornbach-deniz-pehlivan/

MW