Kein Geld gesehen - Ex-Bruck-Spieler erwägen Sammelklage!

Alles sah nach einem Ende mit Schrecken aus, doch es dürfte vorerst ein Schrecken ohne Ende bleiben. Nachdem der ASK-BSC Bruck/Leitha aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aus dem Ligabetrieb der Regionalliga Ost ausstieg, forderten nicht weniger als 25 Spieler, Trainer und Mitarbeiter ihre fehlenden Gehaltszahlungen aus dem Herbst ein. Die VdF (Vereinigung für Fußballer) wurde daraufhin kontaktiert, welche mit Bruck eine Lösung fand. In drei Ratenzahlungen sollten die ausstehenden Zahlungen vom Verein an die Betroffenen von Jänner bis März ausgezahlt werden, was bisher nicht geschah. Nun überlegt man rechtliche Schritte.

Rechtliche Schritte in Planung

Am 15. Jänner sollte die erste Rate überwiesen werden, was jedoch nicht geschah. "Von Seiten des Vereins hat man die Mühe erkennen können, trotzdem sind seit dem festgelegten Zahlungstermin auch schon mehr als zwei Wochen vergangen", so Oliver Prudlo (VdF) gegenüber Ligaportal. "Wir haben lediglich die Info erhalten, dass es knapp werden könnte. Mittlerweile drängt dieses Problem allerdings schon." Die VdF und Prudlo erwägen deshalb rechtliche Schritte. "Für diese Maßnahmen setzen wir uns in den nächsten Tagen mit jedem Einzelnen zusammen und besprechen die Lage. Anschließend scheint eine Sammelklage am sinnvollsten." Um welche Höhe es sich bei den ausstehenden Zahlungen handelt, konnte nicht verraten werden.

