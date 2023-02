International bekannter Name schlägt in Stripfing auf!

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 15:44

Zukünftig spielt ein bekannter Name beim SV Stripfing. Der Tabellenführer der Regionalliga Ost gab heute die Verpflichtung von Luka Prso bekannt. Prso? Da war doch was! Richtig, Luka ist der Neffe des legendären Dado Prso, der Anfang der 2000er ua. für den AS Monaco und die Glasgow Rangers auf Torjagd ging. Der 22-Jährige wechselt aus Australiens höchster Liga nach Österreich.

Ausbildung in Kroatien

Prso, der Stripfing-Sportchef Adnan Mravac angeboten wurde, genoss seine fußballerische Ausbildung bei Dinamo Zagreb und NK Osijek. Zuletzt spielte er für Melbourne Viktory. Er spielt im zentralen und offensiven Mittelfeld. In der australischen höchsten Klasse sammelte er bereits 17 Spiele. Ebenfalls stand Luka im U23 Kader Australiens. Sollte der Mannschaft von Trainer Goran Djuricin der Aufstieg in Liga 2 gelingen, verlängert sich sein Vertrag automatisch.

Quelle & Foto: Kristijan Pervan, BSc, MBA - Spielerberater

MW