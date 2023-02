Sensation bleibt aus: Ried bezwingt Wiener Sport-Club in ÖFB-Cup-Fight

Details Samstag, 04. Februar 2023 19:51

Im dritten Spiel des Viertelfinales des ÖFB-Cup empfing am Samstagabend der Wiener Sport-Club auf die SV Ried. Damit hieß es Regionalliga Ost gegen Bundesliga. Dementsprechend waren auch die Rollen verteilt. Die Gäste aus Oberösterreich gingen als klarer Favorit ins Spiel. Dennoch: Die Dornbacher hatten im Verlauf des Bewerbs bereits zwei Bundesligisten aus dem Bewerb geworfen, Lustenau und Austria Wien. Mit dementsprechend Selbstvertrauen ging man in die Partie.

Top-Chance für Sport-Club, dann zerfahren Partie

Das Spiel ist von der ersten Minute an sehr umkämpft. Beide Teams tun sich schwer im Spiel nach vorne - Grund dafür ist der tiefe Boden. Dennoch haben die Wiener bereits nach einer Minute die Top-Gelegenheit auf das 1:0. Der Ball geht aber aus abseitsverdächtiger Position an die Latte. Im weiteren Verlauf sind die Rieder das überlegene Team, doch richtig gefährlich wird man nicht. Man tut sich schwer mit dem tiefen Rasen, allerdings zwingt man die Gastgeber immer wieder zu Fouls und Gelben Karten. Die beste Chance der Rieder ist ein Kopfball aus kurzer Distanz, der knapp am Tor vorbei geht.

Der Sport-Club versucht es über die Seiten, kommt in der 31. Minute dann auch zu einer Gelegenheit, doch der Goalie der Rieder wehrt zur Ecke ab, die nichts einbringt. In der 37. Minute dann eine gute Aktion über die rechte Seite, doch Lang wird im letzten Moment von einem Sport-Club-Spieler geblockt. Bis zur Pause passiert nicht mehr viel. Beide Teams sind bemüht, doch fußballersich geht wenig. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Führung nach Elfmeter

Im zweiten Durchgang ändert sich wenig am Spielgeschehen. Dann aber die 49. Minute und Schiri Altmann zeigt nach einem Foul von Philip Dimov an Jurisic auf den Elfmerpunkt Sport-Club-Strafraum. Die Gastgeber reklamieren, der Schiedsrichter schaut sich die Situation schließlich tatsächlich noch einmal auf dem TV-Schirm an, bleibt aber bei seiner Entscheidung. Christoph Lang tritt an und verwandelt zur Führung für die Rieder. Kurz darauf wird es noch härter für die Gastgeber, denn Luka Gusic sieht nach einem Handspiel - unnötigerweise - die Gelb-Rote Karte und muss frühzeitig unter die Dusche. Die Heimischen sind damit einen Mann weniger und es wird jetzt wirklich schwierig, sollte es noch mit der Sensation klappen.

Das Spiel bleibt umkämpft. Obwohl der Sport-Club einen Mann weniger auf dem Platz, gelingt es den Riedern vorerst nicht, das Spiel zu entscheiden. In der 71. Minute dann sogar eine gute Sport-Club-Freistoßgelegenheit an der Strafraumgrenze, doch der Ball geht in die Rieder Mauer. In der 79. Minute ist das Spiel schließlich doch entschieden. Leo Mikic bekommt über Umwege den Ball im Stafraum, bleibt ruhig und schiebt das Leder gekonnt ins linke Eck. Damit steht es 2:0 für die Rieder. In der Schlussphase setzt dann sogar noch Schneefall in Dornbach ein und es bleibt auch beim letztlich verdienten Sieg der Rieder, die damit im Halbfinale stehen.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club): "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Man hat über 90 Minuten keinen Unterschied zwischen Regionalligisten und Bundesligisten gesehen. Der Elfmeter war eine klare Fehlentscheidung, hat aber die Partie entschieden."

Christian Heinle (Trainer SV Ried): "Ich denke, dass der Sieg für uns verdient war. Der Sport-Club hat das aber sehr gut gemacht, keine Frage. Ich freue mich sehr, dass wir weitergekommen sind. Damit sind unsere beiden großen Ziele weiterhin erreichbar, das Cup-Finale einerseits und den Klassenerhalt andererseits."

UNIQA ÖFB Cup, Viertelfinale

Wiener Sport-Club - SV Ried 0:2 (0:0)

Samstag, 4. Februar 2023, 18 Uhr; Sportclub Platz; 7000 Zuschauer

