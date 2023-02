ASV Draßburg visiert obere Tabellenhälfte und Nummer eins im Burgenland an

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 11:43

Mit einem grundsoliden Herbst hat sich der ASV Draßburg im Mittelfeld der Tabelle der Regionalliga Ost festgebissen. Man ist damit nicht zuletzt auch die Nummer eins im gesamten Fußball-Burgenland. In der Vorbereitung hatte man in Draßburg mit Verletzungen von Stammspielern zu kämpfen, man hat daher auch auf dem Transfermarkt reagiert. Als besonders wichtig und richtungsweisend erachtet man im Verein den Start in die Rückrunde mit den Duellen gegen Scheiblingkirchen und Siegendorf.

Neuzugänge für Defensive und Offensive

Elmir Hrustanbegovic ist seit Dezember neuer Sportlicher Leiter von Regionalligist ASV Draßburg. Im Detail ein Gesamtresümee zum abgelaufenen Herbst zu ziehen, ist dadurch relativ schwierig, der Funktionär formuliert dieses wie folgt: „Die letzten Spiele, die ich bereits verfolgt habe, waren sehr gut, die Burschen hatten einen super Lauf und haben sich damit einen gewissen Vorsprung auf die unteren Plätze erarbeitet. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir weitergehen.“

Aufgrund vieler verletzungsbedingter Ausfälle, betroffen war vor allem die Defensive, hat man in Draßburg den Winter genutzt, um adäquat zu reagieren. So wurde mit Csaba Lakatos ein Verteidiger, der sowohl zentral als auch links spielen kann, aus Ungarn verpflichtet. Auch auf der Stürmerposition „vorne hatten wir nur Nikolic“ bestand Handlungsbedarf. Aus diesem Grund kam Jovan Koprivica aus Slowenien. Als Abgang hatte man demgegenüber Julian Krenn zu verzeichnen, er wechselte nach Wiener Neudorf, außerdem ging Meriton Kabashaj zum SAK 1914.

Junge Spieler nutzten ihre Chance

Aufgrund der Verletztenmisere wird den Draßburgern zum Auftakt der eine oder andere Akteur, der im Herbst Stammspieler war, fehlen, Hrustanbegovic geht konkret von zwei Spielern aus, die definitiv fehlen werden. Ansonsten sei die Vorbereitung im Großen und Ganzen okay gewesen, in den Testspielen wurde durchgemischt. „Dem Trainer war wichtig, dass sehr viele junge Spieler die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen, um Luft in der Kampfmannschaft zu schnuppern. Der eine oder andere hat das auch genutzt und wird daher auch seine Möglichkeiten bekommen.

Die Zielsetzung für die Frühjahrssaison wird wie folgt formuliert: „Ich sage einmal vorsichtig obere Tabellenhälfte. Wenn wir dort hinkommen, sind wir schon zufrieden. Die Top fünf wären natürlich äußert zufriedenstellend, aber das setzen wir uns nicht als Ziel, dieses ist einfach die obere Tabellenhälfte. Die ersten Partien gegen Siegendorf und Scheiblingkirchen werden wichtig, es kann auch schnell nach unten gehen“, so Hrustanbegovic, der noch einen wichtigen Nachsatz parat hat: „Natürlich wollen wir auch beste burgenländische Mannschaft bleiben.“

