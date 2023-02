Kremser SC: Mit Neuzugängen ging noch einmal ein Ruck durch das Team

Details Freitag, 17. Februar 2023 12:50

Nach einem schwierigen Start in die Saison der Regionalliga Ost ist der Kremser SC im Oktober so richtig in Fahrt gekommen und in der Liga angekommen. Aktuell liegen die Niederösterreicher auf dem elften Rang, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt derzeit drei Punkte. Angesichts des Umstands, dass sich die Mannschaften im Tabellensüden gut verstärkt haben, ist die Abstiegsgefahr damit keinesfalls gebannt, man blieb jedoch auch in Krems freilich nicht untätig. Ligaportal.at hat Werner Nürnberger, seines Zeichens Sportlicher Leiter des Vereins, zum Interview gebeten.

Ligaportal.at: Herr Nürnberger, wie fällt Ihr Resümee zum abgelaufenen Herbst aus?

Werner Nürnberger: Zufriedenstellend. Wir hätten uns erhofft, ein wenig besser dazustehen, sind mit dem Erreichten aber nicht unzufrieden, auch wenn der eine oder andere Punkt mehr durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass wir einen ganz schwierigen Start hatten, in dieser Phase hatten wir auch bis zu acht Verletzte, es gab hier eine Niederlagenserie, bis wir dann in den goldenen Oktober gekommen sind. Dieser hat uns in der Liga ankommen lassen.

Ligaportal.at: Es gab im Winter einige Abgänge, umgekehrt sind jedoch Damir Mehmedovic, Felix Nachbagauer und Elias Felber gekommen. Da war aber noch etwas, nicht wahr?

Werner Nürnberger: Wir haben Christoph Riegler, der zuletzt in Altach gemeldet war, geholt. Man sieht bereits in der Vorbereitung, welche Qualität er hat. Er war vor seinen Verletzungen schließlich Kandidat für das Nationalteam, das kommt natürlich nicht von irgendwo her. Das merkt man gewaltig, der strahlt schon etwas aus, natürlich auch neben dem Platz.

Ligaportal.at: Wie ist man im Verein mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden?

Werner Nürnberger: Mit der Vorbereitung sind wir von Beginn weg sehr zufrieden. Nach langer Zeit haben wir wieder eine normale Vorbereitung absolvieren können, die definitiv genutzt wurde, wobei wir absolut tolle Ergebnisse liefern konnten. Wir haben die Vienna mit 1:0 geschlagen, haben Horn 3:2 besiegt und Rohrbach mit 5:1 geschlagen, auch gab es Niederlagen. In Anbetracht der Gegner haben wir schon gesehen, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Dies auch mit den Neuen, die alle vier eine unglaubliche Qualität haben , uns im Frühjahr ganz sicher weiterhelfen werden, von ihnen erwarten wir uns sehr viel.

Ligaportal.at: A propos Erwartungen – welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Werner Nürnberger: In erster Linie wollen wir auf jeden Fall einmal den Klassenerhalt. Intern würde ich jetzt einmal sagen, dass eine Rangverbesserung definitiv möglich ist, allerdings ist zu sagen, dass auch die anderen Vereine nicht geschlafen haben. Die Liga ist unglaublich stark, dennoch erwarten wir uns eine Rangverbesserung, wenn wir das schaffen, haben wir unsere Ziele einmal erreicht. Ganz in weiter Ferne steht natürlich auch der ÖFB-Cup-Platz, das ist natürlich abhängig von der Frage, wieviele Plätze wir in der Regionalliga bekommen, das wäre aber eine tolle Sache, wenn wir uns qualifizieren könnten.

