FC Marchfeld-Coach Ernst Baumeister: „Wollen überzeugendere Spiele liefern“

Details Mittwoch, 22. Februar 2023 11:05

Der FC Marchfeld Donauauen rangiert nach acht Siegen, drei Remis sowie fünf Niederlagen aus 16 Spielen mit Platz vier im Vorderfeld der Regionalliga Ost, der Rückstand auf die absolute Spitze ist mit 16 Punkten auf Platz eins sowie neun Punkten auf Platz zwei und fünf Punkten auf Platz drei dabei aktuell jedoch groß. Der Sportliche Leiter und Trainer des Vereins, Ernst Baumeister, hat sich exklusiv für Ligaportal.at Zeit genommen, um die Hinrunde zu analysieren sowie einen Ausblick auf die am Wochenende startende Rückrunde vorzunehmen.

FC Marchfeld konnte in der Hinrunde nicht überzeugen

Spricht man mit Ernst Baumeister über die abgelaufene Hinserie im Herbst, so wird rasch deutlich, dass sich die Zufriedenheit beim ehemaligen Bundesliga-Coach doch in Grenzen hält. „Von der spielerischen Linie sowie den Spielen, die wir gemacht haben, war das eher durchschnittlich. Es hat nicht so richtig funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, auch was das Auftreten betrifft. Wir sind Vierter, aber man hat sich mehr von der Art und Weise, wie wir auftreten, erwartet. Wir haben keine Spiele so richtig überzeugend gewonnen, es war immer mit Kampf und Krampf“, sieht Baumeister noch deutlich Luft nach oben.

In der Wintervorbereitung hatte man beim FC Marchfeld Donauauen vor allem mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Gefragt nach seinem Fazit zur Vorbereitung, antwortet Baumeister wie folgt: „Die Vorbereitung wäre ganz gut gelaufen, wenn wir nicht so viele Verletzte gehabt hätten und auch weiterhin haben. Ansonsten ist sie, bezogen auf das Training, optimal verlaufen, auch die Spiele waren im Großen und Ganzen sehr positiv. Es gab aber immer wieder längere Verletzungspausen von Spielern, die uns auch im Frühjahr länger fehlen werden.“

Baumeister: "Wir wollen ein besseres Auftreten"

Wie viele andere Teams, schlug auch der FC Marchfeld Donauauen im Winter beim Liga-Konkurrenten Bruck an der Leitha zu, konkret kamen Petar Gluhakovic und Philipp Kurz. Darüber hinaus konnte man Daniel Sudar einen Kroaten aus Estland, Filip Mihailov aus Mazedonien sowie Fabio Jäger von Union Mauer aus Wien verpflichten.

Für die Frühjahrssaison, die der FC Marchfeld Donauauen bereits am kommenden Freitag bei Flutlicht mit einem schwierigen Auswärtsspiel beim Team Wiener Linien Elektra Wien (aktuell souverän auf Platz zwei) einläutet, hat sich der Verein von Ernst Baumeister folgendes Ziel gesetzt: „Wir wollen ein besseres Auftreten, konkret ein spielerisch besseres Auftreten von der Mannschaft, dazu überzeugendere Spiele liefern, und wir werden schauen, dass wir in der Frühjahrstabelle unter die besten drei Teams kommen“, so der ehemalige Admira-Trainer.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei