Wiener-Sportklub-Trainer Robert Weinstabl exklusiv: „Peilen eine Rangverbesserung an“

Details Mittwoch, 22. Februar 2023 11:55

Nach einem eher durchwachsenen Herbst startet der Wiener Sportklub als Fünftplatzierter in die Frühjahrssaison der Regionalliga Ost. Die absolute Tabellenspitze ist dem Traditionsklub aus Wien bereits enteilt, was vor allem mit den Punktverlusten vor fremdem Publikum begründet werden kann, so konnte man im Herbst auswärts lediglich einmal gewinnen, während man in der Heimtabelle den dritten Rang belegt. Ligaportal.at hat exklusiv mit Cheftrainer Robert Weinstabl unter anderem über die heuer aufgrund des ÖFB-Cup-Spiels sehr spezielle Vorbereitung sowie die am Wochenende startende Rückrunde geplaudert.

Ligaportal.at: Wie analysieren Sie die abgelaufene Hinrunde, wie ist das einzuordnen?

Robert Weinstabl: Durchwachsen, wir haben eine sehr gute Heimbilanz, waren zuhause ungeschlagen, auswärts war das leider das Gegenteil. Wir waren in der Fremde weder im eigenen noch im gegnerischen Sechzehner konsequent genug.

Ligaportal.at: Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?

Robert Weinstabl: Das war natürlich für uns im Trainerteam sowie auch für die Mannschaft schon eine Challenge, zumal wir nach drei Wochen Vorbereitung aufgrund des Cup-Spiels gegen Ried schon auf Anschlag sein mussten. Wenn man das Spiel rückwirkend betrachtet, ist es uns gelungen, dass wir das Konditionelle genau auf den Punkt hinbekommen haben, das war aber natürlich eine andere Vorbereitung im Vergleich zu den letzten Jahren. Leider haben wir diese Woche noch den einen oder anderen erkrankten Spieler bzw. Corona-Fall, auch die Platzbedingungen sind nicht optimal, wir müssen nach wie vor auf Kunstrasen trainieren. Die Jungs arbeiten aber sehr gut im Training, die Intensität ist sehr hoch. Großteils bin ich auch mit den Testspielen zufrieden, wir hatten doch auch welche gegen Zweitligisten, insgesamt bin ich überzeugt, dass wir für die Rückrunde gut vorbereitet sind.

Ligaportal.at: Die Ligaportal-Transferliste weist beim Sportklub heuer nur wenig Bewegung auf, es ist ausschließlich Florian Gerstl verzeichnet.

Robert Weinstabl: Im Vergleich zu anderen in der Regionalliga legen wir Wert auf Konstanz. Wir haben noch Deniz Pehlivan (Anm. d. Red.: vom FAC) verpflichtet, Zu- und Abgänge halten sich bei uns die Waage. Hinsichtlich der beiden Neuzugänge bin ich davon überzeugt, dass wir hier nicht ausschließlich Jugendspieler im Kader dazubekommen haben, sondern dass sie auf ihren Positionen, in ihrem Spiel die nötigen Qualitäten mitbringen.

Ligaportal.at: Welche Ziele hat sich der Wiener Sportklub für das Frühjahr gesetzt?

Robert Weinstabl: Wir haben in der letzten Saison mit Platz drei die beste Platzierung für den Wiener Sportklub in den letzten 20 Jahren aufgestellt. Natürlich haben wir uns als Ziel gesetzt, den dritten Platz nach Möglichkeit bestätigen zu wollen, da wir in der Hinrunde vor allem in den Auswärtsspielen nicht konstant waren, wird das sehr schwierig, wir brauchen einen Lauf, eine richtige Serie. Wir müssen auch im letzten Drittel konstanter und konsequenter werden, ich bin davon überzeugt, dass wir Qualität im Kader haben, ganz vorne wird sich nicht mehr ausgehen, aber wir peilen auf jeden Fall eine Rangverbesserung an.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei