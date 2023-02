FC Mauerwerk hat noch internationale Transfers in der Pipeline

Details Mittwoch, 22. Februar 2023 12:27

Der FC Mauerwerk hat sich mit einer starken Hinrunde, die für den Klub letztlich zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen in 16 Spielen bereithielt, unter die Top drei der Regionalliga Ost geschoben. Obgleich der Rückstand auf Platz eins mit elf Punkten groß erscheint, ist die Ausgangslage für das am kommenden Wochenende startende Frühjahr eine recht interessante. Thomas Friedrich Friz, seines Zeichens sportlicher Leiter des FC Mauerwerk, hat mit Ligaportal.at über den starken Herbst, die Vorbereitung sowie die Ziele für die bevorstehende Rückrunde gesprochen.

Gute Performance des FC Mauerwerk in der Herbstrunde

Mit einer wirklich äußert soliden Performance im Herbst hat der FC Mauerwerk die Erwartungen des einen oder anderen Liga-Kenners übertroffen. Auch vereinsintern konnte man nicht unbedingt von Platz drei ausgehen, wie das Statement des sportlichen Leiters Thomas Friz nahelegt. „Der Herbst verlief sehr erfolgreich, wir haben natürlich immer das Ziel, oben mitzuspielen, das ist natürlich klar, aber das war wider Erwarten wirklich eine tolle Herbstrunde. Dass wir den dritten Platz belegen würden, hat man nicht annehmen können, das war eine tolle Leistung vom Trainerstab und der Mannschaft“, so der Funktionär.

Auch die Vorbereitung verläuft für die Wiener nach Wunsch. „Wir sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung, wir haben gegen Mannschaften aus der 2. Liga gespielt, gegen diese sehr gut mithalten können. Mit unserem Mannschaft sind wir gut aufgestellt, der eine oder andere Transfer liegt noch beim ÖFB und sollte in den nächsten Tagen freigeschaltet werden. Hoffentlich schon in dieser Woche, wir sind jedenfalls gut aufgestellt für eine erfolgreiche Hinrunde. Konkrete Namen wollte Friz aufgrund des Umstands, dass die Transfers eben noch nicht hundertprozentig durch sind, auf Nachfrage freilich nicht nennen, es handelt sich hierbei jedoch um internationale Transfers. Bereits spielberechtigt ist jedenfalls Muhammet Ali Araz, der von Admira Wacker kam, auch für Mannersdorf kickte.

ÖFB-Cup-Platz als Ziel

Die Frage nach der Zielsetzung für die Rückrunde in der Regionalliga Ost, die für den FC Mauerwerk am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Leobendorf beginnt, beantwortet der Sportliche Leiter Friz wie folgt: „Nach oben hin ist es so, dass der SV Stripfing, wie es aussieht, wohl vorne bleiben wird, da ist der Abstand wohl zu groß, um noch einmal heranzukommen. Unser Ziel ist es, unter den Top drei in Wien zu sein und damit einen Startplatz für den ÖFB-Cup zu erreichen. Das ist das vorgegebene Ziel, das sollte und muss die Mannschaft erreichen.“

