SV Stripfing vor Rückrundenauftakt: "Haben einiges ausprobiert"

Details Donnerstag, 23. Februar 2023 13:48

14 von 16 Spielen gewonnen, dabei nur acht Gegentreffer erhalten - der SV Stripfing ist in der Regionalliga Ost das Maß aller Dinge. Die Mannen von Trainer Goran „Gogo“ Djuricin haben mit TLW Elektra Wien den ersten Verfolger um gleich sieben Punkte distanziert, der Drittplatzierte Mauerwerk weist einen Rückstand von elf Punkten auf. So kommt es, dass sich der souveräne Leader aus Niederösterreich vonseiten der Konkurrenz derzeit – ob gut gemeint oder nicht sei dahingestellt - bereits zahlreichen vorgezogenen Glückwünschen erwehren muss. Gratulationen nimmt man in Stripfing aktuell freilich keine entgegen, Gerald Holzknecht, Sportlicher Leiter des Ostliga-Leaders verweist unter anderem auf die Causa Bruck, die den Vorsprung noch schmelzen lassen könne.

Ligaportal.at: Was hat Ihrer Meinung nach im Herbst zu diesem großen Erfolgslauf Ihrer Mannschaft geführt?

Gerald Holzknecht: Es ist ganz einfach, die Verstärkungen im Sommer, wie etwa Pecirep, Sahanek und Rakowitz, waren qualitativ hochwertig. Wir hatten nur eine Niederlage, die auch noch unglücklich zustande gekommen ist, dann noch das X in Scheiblingkirchen. Wovon wir profitiert haben, ist sicherlich der Umstand, dass wir vom Verletzungsteufel verschont geblieben sind, auch konnten wir durch die Breite des Kaders rotieren, es war jede Position gut besetzt.

Ligaportal.at: Welches Resümee ziehen Sie hinsichtlich der Vorbereitung?

Gerald Holzknecht: Es hat schon leichte Probleme gegeben mit dem einen oder anderen Wehwechen. Kunstrasen ist halt kein Naturrasen, da verletzt du dich einfach leichter, da gibt es schon die eine oder andere Bänderüberdehnung, einen leichten Einriss oder etwas Muskuläres. Im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein, wir haben einiges ausprobiert, experimentiert und an verschiedenen Variationen gearbeitet.

Ligaportal.at: Als Neuzugänge waren Markus Pavic von ASK Klagenfurt und Julian Buchta von der Admira bekannt, da war aber noch was?

Gerald Holzknecht: Wir haben noch Luka Prso geholt. Er ist ein australisch-kroatischer Doppelstaatsbürger und hat zuletzt in Melbourne gespielt. Er kann Sechser, aber auch im offensiven Mittelfeld spielen. Er ist noch jung und, was ich in der Vorbereitung beobachten konnte, qualitativ gut. Er wurde von der Mannschaft recht gut aufgenommen, wir haben eine große Mischung an Nationalitäten bei uns. Der Trainer tut sich dabei leicht, zumal er sich mit ihm mehrsprachig unterhalten kann.

Ligaportal.at: Das Saisonziel ist im Fall des SV Stripfing wohl klar. Kann euch noch irgendetwas aufhalten?

Gerald Holzknecht: Wir müssen einmal abwarten, wie es in der Causa Bruck weitergeht, zumal wir nicht wissen, wie der Verband entscheiden wird, ob er Bruck aus der Liga wirft. Logischerweise werden dann die Herbstresultate auch herausgerechnet, dann hätten wir nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Elektra. Man muss schauen, wie der Ligastart in Wiener Neustadt verläuft. Die haben sich qualitativ sicher gut verstärkt. Wir haben etwa gegen Blau-Weiß Linz 2:2 gespielt, Ergebnisse sind in der Vorbereitung aber immer zweitrangig, zumal man nie weiß, wie der Gegner trainiert hat und ob er komplett war. Nun ist der Ernst gegeben und man muss schauen, wie man in die Liga reinstartet. Logischerweise tust du dir mit einem Sieg leichter, wir wissen aber ganz genau, dass Wiener Neustadt gegen den Abstieg spielt, alles in die Waagschale werfen wird, damit sie gegen uns punkten. Dementsprechend werden wir uns einstellen.

