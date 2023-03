Kremser SC vor Schlüsselspiel gegen ASV Siegendorf

Details Donnerstag, 23. März 2023 10:30

Der Kremser SC hat in der Frühjahrssaison der Regionalliga Ost bislang durchaus annehmbare Leistungen gezeigt, was die Punkteausbeute betrifft, ist man bis dato mit drei Zählern aus drei Spielen jedoch noch nicht so recht vom Fleck gekommen. Was dabei für die Niederösterreicher spricht, ist der Umstand, dass man es jeweils mit starken bzw. im Frühjahr gut performenden Mannschaften zu tun hatte. Der sportliche Leiter der Kremser, Michael Ettenauer, hat sich wenige Tage vor dem wichtigen Spiel gegen den ASV Siegendorf für ein Exklusiv-Interview mit Ligaportal.at Zeit genommen.

Ligaportal.at: Bislang wurden drei Punkte aus drei Spielen geholt, wie ist der Frühjahrsauftakt aus Kremser Sicht einzuordnen?

Michael Ettenauer: Ich muss ehrlich sagen, dass die Leistung in diesen Spielen sehr gut war, mit dieser sind wir auch zufrieden. Wir hatten in Donaufeld viele Chancen, die besseren Chancen, sind im Prinzip defensiv brav gestanden, haben jedoch 0:2 verloren, Donaufeld hat in diesem Spiel dreimal auf unser Tor geschossen. Leobendorf war ein wichtiges Match für beide Mannschaften, wir waren hier etwas abwartend, der Gegner hatte gleich am Anfang zwei gute Chancen, dann war es ihrerseits aber aus, sie haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf das Tor geschossen, es war eine abgebrühte Leistung von uns. Ins Spiel gegen den klaren Tabellenzweiten Elektra Wien sind wir als kompletter Underdog gegangen, dennoch ist das Spiel in der Anfangsphase hin und her gegangen, sie haben ein schönes Tor gemacht, das war auch okay, dann haben sie uns jedoch das Spiel verwalten lassen. Wir hatten mehr Spielanteile, haben es aber verabsäumt, unsere Chancen zu nützen. Die Ausbeute war nicht gut, rein von den Leistungen betrachtet kann man der Mannschaft nichts vorwerfen, es ist halt bitter in unserer Situation, in der wir Punkte brauchen, die Leistung war aber wie gesagt okay.

Ligaportal.at: Was hat sich von der Ausgangsposition betrachtet seit Winter geändert? Hat sich für euch überhaupt etwas geändert?

Michael Ettenauer: Im Prinzip hat sich wenig geändert, auch hinsichtlich des Vorsprungs auf Siegendorf. Gegen die spielen wir am Samstag, das wird ein sehr wichtiges, ein richtungsweisendes Spiel für uns. Mit einem Sieg kann man sich ein wenig absetzen, aktuell steigen drei Mannschaften ab, wir können uns ein Polster auf die rote Zone aufbauen. Nach vorne hin hat sich nicht wirklich was geändert, es fehlen umgekehrt auf den Wiener Sportklub nur acht Punkte, es kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Es ist derzeit sehr eng, ein harter Kampf.

Ligaportal.at: Wie nähert ihr euch konkret dem wichtigen Match am Wochenende?

Michael Ettenauer: Ich kann nur die besondere Bedeutung dieses Spiels hervorkehren. Jeder weiß, wie wichtig das ist, unsere Trainer haben den Gegner beobachtet, ich bin davon überzeugt, dass sie aus der Analyse die richtigen Schlüsse ziehen und die Mannschaft entsprechend einstellen werden, damit wir unsere Ziele erreichen.

Ligaportal.at: Was war aus deiner Sicht bislang die größte Überraschung, egal ob positiv oder negativ, bzw. was war besonders erwähnenswert?

Michael Ettenauer: Hier möchte ich rein das Positive anführen, und da fällt mir unter anderem die Performance von Donaufeld ein, auch hat vor allem Traiskirchen mit einem Unentschieden und drei Siegen stark gespielt. Sie waren vor dem Frühjahrsstart vier Punkte vor uns, jetzt haben sie 31 Zähler.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei