Marchfeld/Donauauen-Coach Ernst Baumeister: "Im Frühjahr machen wir eine eigene Tabelle"

Der FC Marchfeld/Donauauen ist als Dritter hinter den beiden vorne weg marschierenden Teams Stripfing und TWL Elektra in der Regionalliga Ost aktuell „best of the rest“. Die Mannschaft von Trainer Ernst Baumeister kletterte in den ersten Spielen der Frühjahrssaison bislang um einen Platz nach oben, intern ist man mit der Performance jedoch noch nicht restlos zufrieden, wie auch das aktuelle Interview mit Ligaportal.at zutage bringt. Ernst Baumeister über die bisher gezeigten Leistungen, Zielsetzung und die bevorstehende Aufgabe gegen den FC Mauerwerk, der im Frühjahr bislang unter den Erwartungen blieb.

Ligaportal.at: Herr Baumeister, wie fällt Ihr Fazit nach den ersten Runden im Frühjahr aus?

Ernst Baumeister: Es fällt durchschnittlich aus. Es gilt nach wie vor, was ich reinbringen möchte, nämlich mehr Beständigkeit, und das ist noch nicht der Fall. Wir haben unser erstes Spiel verloren, dann aus drei Spielen sieben Punkten gemacht, von den Ergebnissen betrachtet passt es, aber von der Art und Weise, wie wir es spielen, nicht – mit Ausnahme des letzten Spiels (Anm. d. Red. 3:1-Heimerfolg gegen den ASV Draßburg), da war ich zufrieden.

Ligaportal.at: Sie haben bereits im Winter das Auftreten angesprochen, ist das nicht besser geworden?

Ernst Baumeister: Ziel ist es, einmal beständiger zu werden in unseren Auftritten. Das ist noch nicht ganz der Fall, es wird schon besser von Spiel zu Spiel, aber wir müssen noch viel konstanter in unseren Aufgaben werden. Wir haben noch zu viele Leerläufe im Spiel, was noch nicht passt, das gehört konstanter über das gesamte Spiel hinweg durchgezogen.

Ligaportal.at: Wenn man die Tabelle betrachtet, hat sich von der Ausgangsposition gesehen noch nicht allzu viel verändert, oder?

Ernst Baumeister: Überhaupt nichts. Wir waren Vierter, jetzt sind wir Dritter. Wie gesagt, wie mir machen im Frühjahr eine eigene Tabelle, da sind wir gut unterwegs, aber es geht noch ein bisschen länger.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner. Was erwartet euch bei dieser Aufgabe?

Ernst Baumeister: Mit dem FC Mauerwerk erwartet uns eine spielstarke Mannschaft. Hinzu kommt, dass wir auf Kunstrasen spielen, das ist für den Gastverein immer ein großer Nachteil, weil man nicht so daran gewöhnt ist wie sie. Das wird sicher keine einfache Aufgabe, wir werden jedoch versuchen, diese bestmöglich zu lösen.

Ligaportal.at: Wir danken Ihnen für das Gespräch!

