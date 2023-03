Wiener Sportklub: Spielfreie Woche bestmöglich genutzt

Details Montag, 27. März 2023 17:00

Nach einem eher durchschnittlichen Start rangiert der Wiener Sportklub bei einem Spiel in der Hinterhand auf Rang acht in der Tabelle der Regionalliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Robert Weinstabl war am vergangenen Wochenende spielfrei, taucht demnächst wieder mit einem Heimspiel gegen den ASV Siegendorf in den Bewerb ein. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit dem Coach der Wiener ausführlich über das bisherige Frühjahr in der Liga zu unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Weinstabl, wie fällt Ihr Fazit nach den ersten Runden im Frühjahr aus?

Robert Weinstabl: Gemischt, zumal grundsätzlich die Leistungen nicht schlecht waren, im Prinzip war es so, dass wir jedes Spiel auch drei Punkte mitnehmen hätten können, am Ende des Tages stehen jedoch drei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Rein punktemäßig ist das für das, was wir vorgehabt haben, zu wenig.

Ligaportal.at: Woran, glauben Sie, liegt das?

Robert Weinstabl: Ich weiß, dass es an der Torchancenverwertung liegt, weil wir in jedem Spiel unsere Möglichkeiten hatten. Im Prinzip haben wir nur zwei Gegentore bekommen, das heißt, defensiv stehen wir relativ stabil, in entscheidenden Spielphasen – sowohl gegen Traiskirchen als auch Donaufeld, Leobendorf und TWL – haben wir schlicht und einfach unsere Torchancen, die wir hatten, nicht konsequent genug verwertet. Daran müssen wir arbeiten plus mehr Klarheit im Spielaufbau bekommen.

Ligaportal.at: Wie gestaltet man als Trainer so eine spielfreie Woche?

Robert Weinstabl: Ganz normal, wir haben nicht irgendwie frei gemacht, sondern die Zeit genutzt, um zwei Testspiele (Anm. 1:2 gegen Vienna, 6:2 gegen AKA St. Pölten U18) absolvieren. Das war auch wichtig, um diese Punkte noch detaillierter auszutrainieren, an denen es ein bisschen gemangelt hat in den letzten Runden. Andererseits war es mir wichtig, jenen Spielern Praxis zu geben, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben. Ich muss sagen, die letzte Woche war sehr gut und hatte für uns alle großen Mehrwert.

Ligaportal.at: Ein paar Worte zum nächsten Gegner Siegendorf, was erwartet euch hier?

Robert Weinstabl: Es ist natürlich jetzt ganz schwer einzuschätzen, wir haben sie natürlich gegen Krems beobachtet, auffällig ist, dass die Mannschaft vor allem mit den Wintertransfers große Qualität hat, diese Spieler haben natürlich Regionalliga-Erfahrung, aber es passen die Ergebnisse noch nicht so, wie sie sich das erwartet haben. Trotz allem haben sie beim 5:2 gegen Mauerwerk bewiesen, über welche Qualität sie verfügen, vor allem auch in der Offensive. Es wird wichtig sein, dass wir uns gut vorbereiten und zuhause unsere Qualitäten auf den Platz bringen, von der ersten Minute das Spiel dominieren und keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Entscheidend wird sein, unsere Tugenden auf den Platz zu bekommen.

