SC Neusiedl am See: "Dann haben wir vieles richtig gemacht"

Details Donnerstag, 06. April 2023 11:49

Mit durchwegs guten Performances im Frühjahr, vor allem gilt dies für die Leistungen in den Heimspielen, hat sich der SC Neusiedl am See seit dem Rückrundenbeginn der Regionalliga Ost peu à peu aus den unteren Tabellenregionen hochgekämpft. Derzeit liegt die Mannschaft auf Platz neun in der Tabelle, nach unten blicken im Nordburgenland wohl nur noch Pessimisten. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und Lukas Stranz, den Sektionsleiter des Vereins, zu einem aktuellen Interview gebeten.

Ligaportal.at: Wie fällt Ihr Resümee zur Performance des SC Neusiedl im bisherigen Verlauf der Rückrunde aus?

Lukas Stranz: Wir sind mit unserer Performance daheim extrem zufrieden, wir haben in drei Spielen drei Siege eingefahren und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen Stripfing, Team Wiener Linien und Donaufeld, die aktuell Erster, Zweiter und Vierter in der Tabelle sind. Auswärts hat es noch nicht so 100-prozentig geklappt, aber da sind wir positiv gestimmt.

Ligaportal.at: In der nächsten Runde seid ihr aufgrund der Causa Bruck ohne Spiel in der Regionalliga, wie werdet ihr diese Woche verbringen?

Lukas Stranz: Wir haben am Ostermontag ein wichtiges Spiel im BFV-Cup gegen Klingenbach aus der Landesliga. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, zumal wir von den drei burgenländischen Vereinen in der Regionalliga der letzte verblieben und damit unter Anführungszeichen die klassenstärkste Mannschaft sind. Dem wollen wir gerecht werden und den Titel holen, da brauchen wir kein Understatement zu betreiben, das ist unser klares Ziel.

Ligaportal.at: Was erwartet euch danach bei eurem nächsten Spiel in der Regionalliga?

Lukas Stranz: Danach steht das Duell mit Siegendorf, ein Burgenland-Derby, an. Wir haben sie im Herbst zweimal besiegt, was für uns natürlich schon eine Genugtuung war, auf der anderen Seite heißt das aber natürlich nicht, dass das eine gemähte Wiese ist. Wir wollen trotzdem unsere Heimstärke ausspielen und schauen, dass wir die drei Punkte machen. Wenn dem so ist, kann man entspannter in die nächsten Spiele gehen.

Ligaportal.at: Tabellarisch hat sich durch eure starke Performance im Frühjahr schon etwas verändert, man wird nicht mehr nach unten blicken, oder?

Lukas Stranz: Natürlich schauen wir immer nach vorne und nach oben, es ist aber alles sehr knapp beisammen in der Regionalliga Ost. Je früher wir die Punkte machen, desto schneller sind wir die Sorgen los, und man kann dementsprechend für die nächste Saison planen. Das ist unser vorrangiges Ziel.

Ligaportal.at: Was ist auch sonst noch wichtig?

Lukas Stranz: Grundsätzlich gibt es für den ÖFB-Cup drei bis vier Startplätze für das Burgenland, den ersten bekommt der Sieger des BFV-Cups. Es ist uns daher ein Anliegen, dass wir das Spiel gegen Klingenbach sehr, sehr ernst nehmen. Der zweite Cup-Platz wird halt nur für den besten Regionalligaverein im Burgenland vergeben, auch das ist natürlich für uns interessant, da es unser klares Ziel ist, in der nächsten Saison im ÖFB-Cup zu spielen. Wenn wir den Cup gewinnen und zusätzlich beste Mannschaft im Burgenland werden, haben wir vieles richtig gemacht.

