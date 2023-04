Knalleffekt im Burgenland! Vorstand des ASV Siegendorf erklärt Rücktritt!

Details Mittwoch, 12. April 2023 08:56

Damit hätten wohl die Wenigsten gerechnet: Der komplette Vorstand des Regionalliga Ost-Clubs ASV Siegendorf ist Dienstagnachmittag zurückgetreten. Dabei wollte man im Frühjahr mit Trainer Kurt Jusits in sportlich ruhige Gewässer aufbrechen. Nun sind Peter Krenmayr und Stefan Strommer so wie deren Vorstandsteam von Bord und dem Verein droht die Führungslosigkeit. Grund für den Rücktritt sei ein anhaltender Konflikt mit der Gemeinde.

Vereinsschädigende Aussagen

Für nun Ex-Präsident Peter Krenmayer seien vor allem vereinschädigende Aussagen von Gemeindevorstand Gerhard Leitl der Grund der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Im Anschluss habe sich die Gemeinde hinter diese Aussagen gestellt. Außerdem sei ein Darlehen im niedrigen sechsstelligen Bereich, das Krenmayer und die Firma PAC dem Verein gewährt hatten, per sofort fällig.

Von Seiten der Gemeinde wollte man sich zu den Anschuldigungen noch nicht äußern, erst die nächste Gemeindesitzung abwarten und erst dann ein offzielles Statement abgeben. So oder so droht dem Verein nun die Führungslosigkeit, der weitere Spielbetrieb ist dadurch in gewissem Ausmaß gefährdet. Brisant: nächstes Wochenende wartet das Derby gegen den SC Neusiedl. Dieses soll aber programmgemäß stattfinden.

Krenmayer wolle sich vor allem beim Land Burgenland, Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Sport-Landesrat Heinrich Dorner bedanken, denn ohne die Unterstützung sei Vieles nicht möglich gewesen. Nun liegt das Schicksal des Traditionsvereins bei der Gemeinde Siegendorf.

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei