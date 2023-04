SV Stripfing will im Spitzenspiel die Wende einläuten

Details Mittwoch, 12. April 2023 15:46

Bereits drei Niederlagen und zwei Remis nach nur sieben Spielen im Frühjahr in der Regionalliga Ost – keine Frage, der SV Stripfing hätte sich den Start in die Rückrunde ganz anders vorgestellt. Daraus macht man auch keinen Hehl, der Verein geht, wie man an den Aussagen von Adnan Mravac unschwer erkennt, mit der sportlich äußerst schwierigen Situation offen um. Es werden keine Ausreden gesucht, man will sich, so Mravac, ganz der Findung von Lösungen verschreiben. Ligaportal.at hat sich ausführlich mit dem Sportchef der Niederösterreicher unterhalten.

Ligaportal.at: Wie fällt Ihr Fazit nach den ersten Runden im Frühjahr aus, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, warum es zu Beginn einfach nicht nach Wunsch klappen will?

Adnan Mravac: Wir sind natürlich total unzufrieden mit der Situation und werden alles daransetzen, dass wir das umdrehen. Von der Spitze des Vereins bis zu den Spielern wird daran gearbeitet, dass wir das umdrehen, das ist unsere Hauptaufgabe.

Ligaportal.at: Man hat zuletzt die Tabellenspitze verloren, kann man das eventuell als Vorteil nützen, tut man sich leichter, wenn man plötzlich in der Jägerrolle ist?

Adnan Mravac: Nein, es sind verschiedene Situationen hervorgekommen, von Verletzungen bis zu Abgängen, wir spielen nicht mit der gleichen Mannschaft wie im Vorjahr, das soll aber keine Ausrede sein, das haben wir jetzt aber natürlich gespürt. Die linke und die rechte Seite sind nicht mehr so besetzt wie im Vorjahr, natürlich haben wir jetzt neue Spieler, und auf diese versuchen wir jetzt zu bauen. Das ist alles in Ordnung und nicht der alleinige Grund, das ist einer der Gründe, auch haben einige Spieler nicht die komplette Vorbereitung durchtrainiert und so weiter. Es sind immer so kleine Problemchen aufgetaucht, das hat sich am Ende aufgestaut, wir müssen jetzt alles daransetzen, das zu lösen, am Wochenende zu gewinnen und den Spieß umzudrehen.

Ligaportal.at: Ein paar Worte zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier?

Adnan Mravac: Über die Saison gesehen wissen wir, wie die Elektra spielt, die werden sicher auf unsere Fehler lauern, sich darauf fokussieren. Es wird sie wohl auch freuen, dass wir derzeit nicht im besten Zustand sind, aber das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, an dem wir es umdrehen können, wir werden sicher alles daransetzen, den Gegner zu besiegen.

Ligaportal.at: Abseits des grünen Rasens versucht der Verein natürlich auch alles, um bereit für die Bundesliga zu sein, wie geht es euch dabei?

Adnan Mravac: Organisationsmäßig müssen wir noch einige Dinge klären, das ist ja ganz normal, wir haben auch jetzt für die Kaderbildung für Neuzugänge viel zu tun, jedoch sind wir voll fokussiert, erst einmal das Sportliche umzudrehen, das ist jetzt die Hauptaufgabe, alles andere wird schrittweise gemacht. Wir wollen uns sportlich stabilisieren, positiv Antworten und Meister werden.

