ASV Draßburg: "Müssen noch mindestens drei, vier Punkte holen"

Nach einer bislang eher durchschnittlichen Performance im Frühjahr der Regionalliga Ost wähnt sich der ASV Draßburg zwar in einer recht annehmbaren Position, gerettet ist das Team aus dem Burgenland bei derzeit sechs Punkten Vorsprung auf den Strich jedoch noch nicht gänzlich. Wie auch Elmir Hrustanbegovic, der sportliche Leiter des Vereins, im Gespräch mit Ligaportal betont, wird dazu noch der eine oder andere Punkt hermüssen. Wir haben uns mit dem Funktionär der Burgenländer über das bevorstehende spannende Finale in der unteren Tabellenhälfte der Liga unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Hrustanbegovic, wie fällt ihr Resümee zum bisherigen Verlauf des Frühjahrs aus?

Elmir Hrustanbegovic: Naja, die ersten drei Spiele waren, Scheiblingkirchen ausgenommen, okay. Letzteres hättest du gewinnen müssen, da haben wir schon 3:0 geführt und die Partie leider aus der Hand gegeben. Danach hatten wir leider ein bisschen einen Negativlauf, jetzt mit dem Sieg bei Mauerwerk und dem Remis gegen Donaufeld haben wir uns zum Glück aber wieder gefangen. Im Großen und Ganzen ist es okay, wir sind (Anm. d. Red. nach Verlustpunkten) noch immer die beste Mannschaft im Burgenland. Das war das Ziel, das wird hoffentlich bis zum Schluss so bleiben, durch sind wir jedoch noch nicht.

Ligaportal.at: Was kann konkret noch passieren, wenn man sich die Tabelle anschaut?

Elmir Hrustanbegovic: Möglich ist einmal alles. Wir hoffen natürlich, dass Stripfing die Zulassung zur 2. Liga bekommt und bei uns nicht so viele absteigen. Bruck ist ohnehin Fixabsteiger, und für Wiener Neustadt ist der Abstand schon viel zu groß, die können uns, glaube ich, nicht mehr einholen. Siegendorf hat noch die direkten Konkurrenten, die könnten sich da noch aufrappeln, darum könnten wir noch reinrutschen. Es ist daher wichtig, dass wir noch mindestens drei, vier Punkte holen, drei Zähler kommen darüber hinaus noch von Bruck dazu. Mit 37 Punkten wärst du ganz gut dabei, dann solltest du gerettet sein.

Ligaportal.at: Wie wichtig ist eigentlich der prestigeträchtige inoffizielle Titel „beste Mannschaft im Burgenland“?

Elmir Hrustanbegovic: Ich denke, wenn du Spieler anwerben willst in der Übertrittszeit im Sommer hast du dann trotzdem ein kleines Plus, wenn du das erwähnen kannst. Es kommt natürlich gut an, wenn du beste Mannschaft im Land vor Neusiedl und Siegendorf bist. Es ist letztlich ein internes Ziel, wir wollten nicht Top sechs, sieben oder acht ausgeben. Natürlich bringt es dir auch nichts, wenn du beste Mannschaft des Landes bist und alle drei absteigen müssen. Mit Neusiedl hast du aber eine sehr gute Mannschaft, die bereits jahrelang in der Regionalliga etabliert ist. Wenn du da besser bist, ist es schon etwas, das du dir hart erarbeiten musst.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier sportlich?

Elmir Hrustanbegovic: Krems wird sicher eine harte Partie werden, die sind auch noch im Abstiegskampf dabei. Ich denke, wenn wir dort gewinnen, sollten wir gerettet sein. Wenn du verlierst, wird der Abstand zu Krems natürlich größer, dann sind wiederum sie gerettet. Für sie ist es also ein genauso wichtiges Spiel. Sie haben das Spiel gegen Mauerwerk gedreht, sind eine gute Truppe, haben ein paar Routiniers drinnen. Das wird ein heißer Tanz, ich hoffe, dass wir gut dagegenhalten, die Belastung ist für beide Mannschaften dieselbe, Krems hat auch am Dienstag gespielt, also Ausreden wie Müdigkeit wird es keine geben

