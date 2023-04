SR Donaufeld: "Es sind kleine Mosaiksteine, die zusammenpassen"

Details Mittwoch, 26. April 2023 09:54

Noch vor nicht allzu langer Zeit in der Wiener Stadtliga tätig, rockt der SR Donaufeld eine Etage weiter oben die Regionalliga Ost. Das Team von Trainer Josef Michorl liegt fünf Spieltage vor Schluss sensationell auf Platz drei. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt um mit Werner Gössinger, dem Sportlichen Leiter des Vereins, ausführlich über die Gründe für den phantastischen Erfolgslauf der Donaufelder zu sprechen. Auch haben wir dabei versucht, näheres über die Herausforderungen für die kommende Saison zu erfahren.

Ligaportal.at: Herr Gössinger, der SR Donaufeld spielt eine wirklich tolle Saison – worauf ist das zurückzuführen?

Werner Gössinger: Es handelt sich seit Sommer schon um jene Mannschaft, die auch in der Wiener Liga den Meistertitel errungen hat. Wir haben ja 95 Prozent der Spieler mitgenommen, nur zwei, drei Spieler von der Regionalliga dazugeholt, konkret ein paar Junge. Es funktioniert, der Teamgeist ist wirklich hervorzuheben, wir haben wirklich eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Sie trainieren toll, und das zeigt sich dann auch bei den Spielen. Man kann nur den Hut ziehen, wie sich die Mannschaft jeder einzelne Spieler weiterentwickelt hat. Daran hat auch der Trainer einen sehr großen Anteil, das gesamte Trainerteam arbeitet hervorragend, der Verein ist gut geführt, es ergänzt sich alles gut. Es sind kleine Mosaiksteine, die zusammenpassen, damit am Ende eine gute Leistung herauskommt.

Ligaportal.at: Welche Herausforderungen birgt dieser Erfolg im Hinblick auf das nächste Jahr?

Werner Gössinger: Das erste Jahr ist möglicherweise immer das einfachere Jahr in der Regionalliga. Das zweite Jahr wird schwieriger, die Herausforderung wird unter anderem sicher sein, die Mannschaft zusammenzuhalten, natürlich wird es immer ein paar Veränderungen geben, frisches Blut tut immer gut, das wird man auch anstreben, wir werden versuchen, wieder talentierte, junge Spieler einzubauen und dann eine halbwegs gute Saison zu spielen. Ob wir dann wieder so weit oben stehen, wäre natürlich wünschenswert, aber das wird natürlich sehr schwer, zumal es arrivierte Mannschaften wie den Sportklub, Mauerwerk oder wie sie alle heißen, gibt, die namhafte Spieler haben und auch nicht schlafen. Wir haben viele junge Spieler, deren Entwicklung nicht abgeschlossen ist, wir hoffen, dass sie alle an Bord bleiben und sich weiterentwickeln, sich die gesamte Mannschaft weiterentwickelt.

Ligaportal.at: Danke für diese interessanten Ausführungen. Ein paar Worte noch zum kommenden Gegner, was erwartet euch hier?

Werner Gössinger: Natürlich eine sehr schwere Aufgabe, man muss nur den Punkteabstand zu sehen, TWL Elektra spielt mit Stripfing um den Titel, das sagt schon sehr viel aus. Sie sind sehr kompakt, haben im Winter mit Patrick Salomon einen routinierten ehemaligen Bundesligaspieler dazubekommen, das geht sehr steil in die Höhe. Sie haben einen riesen Goalgetter, es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe, der wir uns aber stellen. Wir spielen daheim auf unserer Anlage, und natürlich wollen wir unsere Tugenden auf den Platz bringen. Es wird sehr schwer werden, aber wir können das ganz locker angehen, und ich bin überzeugt, dass wir da Paroli bieten können.

Ligaportal.at: Es gibt noch etwas Neues im Verein, oder?

Werner Gössinger: Ja, es wäre schön, zu erwähnen, dass wir anlässlich unseres 110-jährigen Jubiläums ein kleines Event mit einem Spiel Regionalliga Oldies gegen Donaufeld Oldies veranstalten. Dieses wird um 14:00 im Rahmen des Schlagerspiels Dritter gegen Zweiter am Wochenende stattfinden.

PÖ

