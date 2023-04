BRANDNEU: Woom-Kinderfahrräder mieten statt kaufen - ab 9,50 € pro Monat!

Details Mittwoch, 26. April 2023 14:42

Mieten statt kaufen: Neben Kinderfahrrädern können auch Kinderwagen und viele weitere Artikel gemietet werden. Eltern haben so immer das aktuellste Modell zur Verfügung, sparen Platz zu Hause und schonen das Familienbudget. Die beliebten Woombikes gibt es bereits ab 9,50 € pro Monat im flexiblen Verleihmodell. Hinter Familoop stehen die Familux Resorts - vier Resorts, die Familienluxusurlaube garantieren und den Kunden die Möglichkeit geben, Artikel vor der Miete während eines Aufenthalts zu testen.

Familoop ist die Lösung für Familien, die Wert auf Qualität und Flexibilität legen. Das Angebot umfasst nicht nur die beliebten Woombikes, sondern auch eine Vielzahl anderer Artikel wie Kinderwägen, Autositze und Spielzeug. Durch die Miete der Produkte sparen Eltern nicht nur Geld, sondern auch Platz zu Hause. Das flexible Modell ermöglicht es, immer das neueste Modell zur Verfügung zu haben und bei Bedarf problemlos auf ein anderes Modell umzusteigen. Es werden die unterschiedlichsten Größen angeboten.

Hinter Familoop stehen die Familux Resorts, vier Resorts, die Familienluxusurlaube garantieren. Die Erfahrung und Expertise dieser Resorts fließen in die Produktauswahl von Familoop ein und gewährleisten, dass Kunden nur die besten Produkte erhalten. Familien haben auch die Möglichkeit, den Großteil der Produkte vor der Miete in den Resorts zu testen, um sicherzustellen, dass sie das beste Produkt für ihre Bedürfnisse auswählen.

Darüber hinaus bietet Familoop den Kunden die Möglichkeit, ihr Wunschdatum für den Versand zu wählen. Dies gewährleistet, dass die Miete erst ab dem gewünschten Datum beginnt und der Artikel zum gewünschten Zeitpunkt verfügbar ist. Artikel, die zurückkommen, werden von Familoop sorgfältig aufbereitet und wieder in den Mietzyklus aufgenommen. Dies ermöglicht nicht nur eine nachhaltige Nutzung der Produkte, sondern reduziert auch die Mietkosten für Kunden. So können Eltern je nach ihren Bedürfnissen und ihrem Budget entscheiden, welche Option für sie am besten geeignet ist.

Die Bestellung erfolgt bequem online über die Webseite von Familoop. Kunden können zwischen verschiedenen Abonnement-Optionen wählen und das Modell auswählen, das am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Mit Familoop haben Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern immer das beste Equipment zur Verfügung zu stellen, ohne dabei das Familienbudget zu sprengen.

Yours as long as you like. Join Familoop.





