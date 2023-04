Ausgleich in Nachspielzeit: Wiener Sport-Club kommt gegen Krems nicht über Punkt hinaus

Details Freitag, 28. April 2023 22:00

Der Wiener Sport-Club empfing am Freitagabend in der 26. Runde der Regionalliga Ost den Kremser SC. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, mussten sich aber letztlich mit einem Punkt begnügen. Dabei führten sie bis zur 90. Minute mit 1:0, ehe die Niederösterreicher noch ausglichen. Bitter - zum wiederholten Male kassierten die Dornbacher in der Schlussphase den Ausgleich. Der Kampf um die ÖFB-Cup-Plätze bleibt also hochspannend. Von Rang drei bis 9 liegen nur sechs Punkte.

Keine Treffer

Die Gastgeber sind von Beginn an das bessere Team. Sie geben von Beginn an Gas und wollen die frühe Führung. Krems verlagert sich auf das Verteidigen und spielt auf Konter. Echte Tormöglichkeiten bleiben vorerst aus. Die erste Halbzeit endet schließlich mit dem 0:0.

Sport-Club mit Pech

Im zweiten Durchgang ändert sich wenig am Spielgeschehen. Der Sport-Club ist weiter spielbestimmend, weiter will der Ball aber nicht in die Gefahrenzone. Das sollte sich ändern. In der 70. Minute ist es so weit. Martin Pajaczkowski zieht ab, das Leder wird abgefälscht und der Kremser Goalie hat keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, doch auch die Kremser riskieren jetzt mehr. Dann die Top-Gelegenheit zum 2:0, doch Pehlivan scheitert nach einem schönen Angriff über die Seite. Anstatt des 2:0 fällt in der Nachspielzeit das 1:1. Der Schiri entscheidet in einer durchsichtigen Situation auf Elfmeter. Dieser verwandelt, worauf das Spiel vorbei.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club): "Dieses Ergebnis ist natürlich sehr bitter für uns im Kampf um die Cup-Plätze. Ich denke, dass ein Sieg jedenfalls verdient gewesen wäre. Wir müssen unsere Chancen nutzen, denn wir hätten das Spiel früher entscheiden können."

Foto-Copyright: Chris Glanzl

