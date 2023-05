WSC zeigte späte Hochform - 3:0 in Wiener Neustadt!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 17:59

Nach zuletzt vier ungeschlagenen Partien, musste sich der 1. Wiener Neustädter SC auf seiner Abschiedstour in der Regionalliga Ost, wieder einmal geschlagen geben. Die Gäste aus Wien Hernals zeigten, dass sie sich in den letzten Wochen in später Hochform befinden. Der Wiener Sport-Club war über weite Strecken das spielbestimmende Team, siegte durch Tore von Mario Vucenovic (20.,63.) und Marcel Holzer (68.) klar mit 3:0.

Verletzungspech bei Hausherren

Für Elias Weidinger dauerte die Partie lediglich knapp 15 Minuten. Dann musste er mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Seine Kollegen erwischten einen guten Start, beschäftigten die Mannen von WSC-Trainer Robert Weinstabl und ließen selber kaum etwas zu. Ein Fehler bei den Hausherren ebnete Vucenovic aber den Weg zum 1:0 (20.). Die Dornbacher waren in weiterer Folge das spielbestimmende Team, begnügten sich aber mit der knappen Führung. Auch weil Wiener Neustadt nicht wirklich gefährlich wurde und so mit einem Rückstand in die Pause gingen.

WSC legt nach

Halbzeit zwei gehörte dann ganz klar den Gästen aus Wien. Die Mannschaft von Trainer Robert Weinstabl ließ Ball und Gegner laufen, verdichtete die Reihen gut, hatte in der Offensive durch gute Verlagerungen immer wieder Möglichkeiten. Eine davon nutzte Mario Vucenovic zum 2:0 (63.). Kurz darauf erhöhte Marcel Holzer noch auf 3:0 (68.). Nach einem Ferstl-Solo auf der Seite, kam der Ball zum Stürmer und der musste nur noch einschieben. Wiener Neustadt machte nun etwas auf, hatte dann Glück nicht noch weitere Gegentreffer zu kassieren. Vucenovic und Rajkovic scheiterten an Krepelka. Am deutlichen Auswärtserfolg änderte sich schlussendlich aber nichts mehr. Der Wiener Sport-Club sicherte sich durch den Erfolg auch einen Platz in den Top 4. "Der Sieg geht dann auch in dieser Höhe absolut in Ordnung."

Torfolge: 0:1 Mario Vucenovic (20.), 0:2 Mario Vucenovic (63.), 0:3 Marcel Holzer (68.)

Die Besten:

1. Wiener Neustädter SC: -

Wiener Sport-Club: Mario Vucenovic (MIT)

MW

