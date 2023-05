TWL Elektra Wien will im letzten Spiel Traumserie verteidigen

Details Dienstag, 23. Mai 2023 14:05

TWL Elektra Wien hat in der aktuellen Saison der Regionalliga Ost eine Reihe beeindruckender Vorstellungen geboten und mit dem Vizemeistertitel einen für viele unerwarteten sportlichen Erfolg gefeiert. Vor allem der Herbst war aus Sicht des Tabellenzweiten äußerst beeindruckend. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um Herbert Gager, den Erfolgscoach der Wiener, zu einem aktuellen Gespräch über die sportliche Performance, eine besondere Serie sowie einen Ausblick auf die kommende Spielzeit zu bitten.

Ligaportal.at: Herr Gager, wie ist aus Ihrer Sicht die Rückrunde sportlich verlaufen, wie ist das einzuordnen?

Herbert Gager: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da die Rückrunde noch nicht fertig gespielt ist. Wir haben natürlich einen sensationellen Herbst gespielt, der schwer zu toppen war. Im Frühjahr haben wir sicherlich nicht jene Leistungen gebracht, die wir im Herbst geboten haben, das war auch schwer und ein wenig zu erwarten. Wir haben im Frühjahr selten unser volles Potenzial ausgeschöpft, von den Punkten betrachtet ist die Ausbeute okay, aber die Leistungen waren in der Rückrunde nicht so berauschend.

Ligaportal.at: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Herbert Gager: Wir haben bis jetzt 59 Punkte gemacht, das ist sensationell, dementsprechend muss oder sollte die Stimmung auch gut sein, aber es ist immer so, dass es am Ende einer Saison wieder Veränderungen gibt, dadurch ist die Stimmung jetzt nicht so, wie sie sein sollte, sagen wir einmal so.

Ligaportal.at: Welches Ziel hat man sich für das verbleibende Spiel noch gesetzt?

Herbert Gager: Wir spielen noch gegen Siegendorf, bei uns geht es darum, unser großes Ziel, zuhause ungeschlagen zu bleiben, zu erreichen. Wir sind die einzige Mannschaft, die daheim nicht verloren hat, das wollen wir bleiben. Natürlich willst du sowieso jedes Spiel gewinnen und die Saison gut beenden, aber aufgrund unserer Heimbilanz wollen wir umso mehr dieses Spiel gewinnen oder ungeschlagen bleiben.

Ligaportal.at: Durch die Vizemeisterschaft stellt sich naturgemäß die Frage nach den Ansprüchen für die nächste Saison. Was hat man von TWL Elektra zu erwarten?

Herbert Gager: Jetzt glauben natürlich wieder alle, dass wir Meisterschaftsfavorit Nummer eins sind, die Karten werden aber total neu gemischt bei allen Mannschaften. Wir können es nur wiederholen – wir werden auch nächstes Jahr versuchen, eine gute Mannschaft zu haben, wollen wieder eine gute Rolle in der Liga und einen erfolgreichen, guten Fußball spielen und uns als Verein so präsentieren, wie wir es bisher gemacht haben. Das ist unser großes Ziel.

Ligaportal.at: Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit!

