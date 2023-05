Meistertrainer Goran Djuricin hört bei Stripfing auf: „Ich gebe sicher nicht meine Identität her!“

Details Freitag, 26. Mai 2023 09:01

So wie es ausschaut, macht der SV Stripfing im nächsten Jahr gemeinsame Sache mit der Wiener Austria oder besser gesagt mit den Young Violets. Übereinstimmenden Medienberichten zu Folge bilden die Niederösterreicher und die Violetten eine Art Spielgemeinschaft - der Vorteil für die Austria wäre: die Young Violets halten damit fix die Liga, der Vorteil für Regionalliga-Ost-Meister Stripfing: Man kann die Spiele in der Generali Arena in Favoriten austragen anstatt in Floridsdorf, das zunächst als Spielort in Erwägung gezogen wurde, nachdem das Heimstadion der Stripfinger nicht 2.Liga-tauglich ist. Einer wird in der neuen Saison dann aber - schon jetzt - fix nicht mehr dabei sein. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Das wars dann wohl mit Goran Djuricin (rechts im Bild) beim SV Stripfing.

Wie mehrere Medien berichten, steht Trainer Goran Djuricin nächstes Jahr nicht mehr als Coach der Stripfinger zur Verfügung. Das heißt, der Meistertrainer wird die Niederösterreicher verlassen. „Ich gebe sicher nicht meine Identität her“, wird er in den Niederösterreichischen Nachrichten zitiert und gibt zu bedenken, dass er sich von niemandem vorschreiben lässt, wer spielt und wer nicht. Er betont in der Zeitung, dass er noch das Samstag-Spiel gegen Krems an der Seitenlinie über die Bühne bringen möchte und sich dann auf den Urlaub freut.

Foto-Copyright: SV Stripfing

