FC Mauerwerk: "Insgesamt haben wir uns ganz gut präsentiert"

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 14:09

Der FC Mauerwerk hat sich am vergangenen Wochenende mit einem unrühmlichen 0:7 beim FCM Traiskirchen in die Sommerpause der Regionalliga Ost verabschiedet. Die Saison an sich war jedoch eine durchaus ordentliche, man hat letztlich im gesicherten Mittelfeld abgeschlossen, wobei man im Herbst deutlich besser performen konnte. Ligaportal.at hat im Rahmen eines Saisonrückblicks mit Thomas Friedrich Friz, dem sportlichen Leiter der Wiener, über ein Resümee zur abgelaufenen Spielzeit, Stärken, Schwächen sowie Herausforderungen der Zukunft gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Friz, wie fällt Ihre Bilanz zur abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga Ost aus?

Thomas Friedrich Friz: Grundsätzlich haben wir eine sehr tolle Saison gespielt, wenn man nur den Herbst hernimmt, als wir sehr stark waren und sogar auf Platz drei vorrücken konnten. Leider haben wir im Frühjahr unsere Ziele nicht ganz umsetzen können. Wir waren in der Rückrunde zwar trotz des Ausfalls von neun Stammspielern in den meisten Spielen dabei, hätten auch – wenn es ein bisschen glücklicher ausgegangen wäre – im einen oder anderen Spiel mehr Punkte holen können. Dann hätten wir in der Tabelle wahrscheinlich einen großen Satz nach vorne machen können. Schlussendlich haben wir eine gute Saison gespielt, auch wenn wir unsere Ziele – wir wollten einen Cup-Platz erreichen – nicht ganz erreichen konnten.

Ligaportal.at: Was hat in der abgelaufenen Spielzeit gut funktioniert, wo lagen die Stärken?

Thomas Friedrich Friz: Es gab ein Spiel, nämlich das 5:1 gegen Marchfeld/Donauauen, wo wir unsere Leistungsstärke wirklich abrufen konnten. Marchfeld war zu diesem Zeitpunkt glaube ich Dritter, wir Vierter. Hier haben wir das Match klar beherrscht, waren zwar hinten, haben aber schlussendlich mit 5:1 gewonnen. Hier hat man gesehen, wie unsere Mannschaft, wenn alles funktioniert, spielen kann. Wir hatten mit dem Abstieg nie etwas zu tun, haben uns in der Liga ganz gut präsentiert.

Ligaportal.at: Was muss besser werden?

Thomas Friedrich Friz: Vor allem die Konstanz im Kader. Wir hatten Probleme in unserem Kader, haben im Frühjahr doch zum Großteil mit anderen Spielern gespielt als noch im Herbst, trotz allem haben wir – im Ganzen gesehen - noch immer eine gute Leistung am Platz gezeigt. Nicht in jedem einzelnen Spiel, aber gesamt haben wir uns ganz gut präsentiert.

Ligaportal.at: Wo werden die Herausforderungen des Vereins in der kommenden Spielzeit liegen, und gibt es diesbezüglich bereits Neuigkeiten?

Thomas Friedrich Friz: Igor Jovic ist wieder zurück bei uns, wir sind dadurch im Verein professioneller aufgestellt, es geht halt darum, die Abläufe zu professionalisieren und bestmöglich irgendwann wieder die Genehmigung für die eigene Anlage zu bekommen. Das nag natürlich schon an uns, mit den Rahmenbedingungen muss man aber leben und sich bestmöglich darauf einstellen. Es ist natürlich für das Trainerteam nicht einfach, wenn man auf einem Platz spielt, auf dem man nicht trainiert. Wir trainieren auf Rasen und spielen auf Kusntrasen.

