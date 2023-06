Krems holt Verstärkung aus 2. Liga und präsentiert neuen Trainer

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 07:16

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der Kremser SC präsentierte am Freitag den Trainer für die neue Saison. Außerdem gibt es einen neuen Spieler, einen Mann mit 220 Einsätzen in der 2. Liga. LIGAPORTAL hat alle Infos.



Kein Geringerer als der früherer Schottland-Legionär Thomas Flögel übernimmt bei den Niederösterreichern aus der Regionalliga Ost.

Doch auch auf dem Spielersektor gibt es Neuigkeiten. Florian Sittsam wechselt in die Wachau. Er kommt von Zweitligaklub Lafnitz, war in der Vergangenheit auch schon Kapitän des SV Horn und bringt 220 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga an Erfahrung mit.

Foto-Copyright: GEPA Admiral

