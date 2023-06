Wiener Viktoria rüstet auf: Trio aus Stripfing trägt künftig Rot

Details Montag, 19. Juni 2023 09:36

Die Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost dreht bereits kräftig am Transferkarusell. Die Wiener bedienen sich vor allem bei Ostliga-Meister Stripfing, darunter wechselt sogar der Kapitän des Zweite-Liga-Aufsteigers nach Meidling. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Daniel Hölbling, Nico Löffler, Paul Sahanek und Patrick Wessely wechseln in den zwölften Wiener Gemeindebezirk. Mit Hölbling konnte man ein erst 17-jähriges Talent von der Akademie St. Pölten nach Wien locken. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar.

Löffler war in der abgelaufenen Saison sogar Kapitän des SV Stripfing und schließt sich jetzt Toni Polsters Viktoria an. Der 25-jährige spielte in der Vergangenheit bei FC Flyeralarm Admira und dem VfB Lübeck v. 1919. Er spielt im zentralen Mittelfeld. Der zweite Stripfinger ist Paul Sahanek. Der 24-jährige rechte Außenverteidiger war davor beim SK Rapid Wien, ZFC Meuselwitz und Vorwärts Steyr engagiert. Patrick Wessely ist der dritte Stripfinger, der zur Viktoria wechselt - er ist 29 Jahre alt und linker Aussenverteidiger.

Verabschieden werden sich Richy Mwari, Denis Bakici, Florian Hausdorfer, Noah Schindler, David Milic und Zoran Mihailovic.

