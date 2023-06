Krachertransfer! Leobendorf sichert sich Dienste von 220-Zweite-Liga-Spiele-Mann

Details Dienstag, 20. Juni 2023 15:47

22 Bundesligaspiele, 220 2.Liga-Spiele, 102 Regionalligaspiele - 78 Tore, weit über 100 Torvorlagen - so sehen die nackten Zahlen von Marco Sahaneks bisheriger Karriere aus. Zuletzt kickte er beim SV Stripfing, wo er mit dem Klub den Meistertitel holen konnte und in die zweithöchste Spielklasse aufsteigt. Jetzt wechselt Sahanek wieder in die Regionalliga Ost bzw. bleibt dort, und zwar beim SV Leobendorf. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Sahanek dockt beim SV Leobendorf an. "Mit Marco Sahanek hat sich ein Offensivspieler mit sehr viel Erfahrung und enormer spielerischer Qualität unserem Verein angeschlossen"; heißt es von Vereinsseite. Er ist sowohl im offensiven Mittelfeld als auch über die Außenbahn einsetzbar. Zu seinen fußballerischen Stationen zählen unter anderem Admira Wacker Mödling, SV Kapfenberg, FAC, SV Horn und zuletzt der SV Stripfing (Aufsteiger in die 2.Liga). Ausgebildet wurde Marco bei der Jugendabteilung der Admira. In dieser Zeit kam er auch zu einigen Einsätzen in diversen Jugend-Nationalteams.

"Mit dem 33-Jährigen konnten wir den freien Platz in unserer Offensivabteilung perfekt besetzten. Nach dem Marco seinen Lebensmittelpunkt in das nördliche Niederösterreich verlegt und seine Profikarriere im Sommer beendet hat, haben die Rahmenbedingungen für diesen Toptransfer perfekt gepasst", so der Verein: "Wir sind uns sicher, dass wir mit Marco das letzte Puzzlestück für eine erfolgreiche Regionalligasaison 2023/24 gefunden haben! Wir wünschen Marco eine schöne und vor allem verletzungsfreie Zeit bei unserem SV Sparkasse Leobendorf!"

