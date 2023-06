Trotz 20 Siegen in Folge und Meistertitel: Trainerwechsel in Oberwart - neuer Coach am Mittwoch?

Wie der Verein in mehreren Medien übereinstimmend zitiert wurde, hätten sich aus Gesprächen zwischen Trainer Patrick Tölly und der Vereinsführung herauskristallisiert, dass die bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit aus strategischen Gründen nicht fortgesetzt werden könne.

Die SV Klöcher Bau Oberwart bedankt sich in einem gemeinsamen Statement bei Tölly für seine unermüdliche und akribische Arbeit als Cheftrainer. Gleichsam sei die SVO stolz darauf, mit einem jungen, ambitionierten und erfolgreichen Trainer aus den eigenen Reihen diesen Weg gegangen zu sein.

"Ich bedanke mich bei der SVO und all ihren Helferinnen und Helfern sowie meinen Unterstützern und Wegbegleitern für die wunderbare und vor allem erfolgreiche Zeit! Um die vergangenen Erfolge gemeinsam zu erreichen, steckte ich volle Leidenschaft, harte Arbeit und viel Herzblut in mein Engagement als Trainer", so der nunmehrige Ex-Coach dazu. "Es war eine sehr wertvolle Zeit, in der ich mit einer außergewöhnlichen Mannschaft sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Mein persönliches Highlight war natürlich der unvergessliche Aufstieg in die Regionalliga. Ich wünsche der SVO für die Zukunft alles Gute - der magische Moment unseres Aufstiegs wird uns für immer verbinden!"

Auch eine Woche nach Bekanntwerden dieser sehr skurrilen Angelegenheit gibt es noch immer keinen neuen Trainer bei den Oberwartern. Dafür allerdings drei Abgänge: Mark Pataki, Philip Penzinger und Christoph Schaffer werden den Verein verlassen. Vom Verein war am Dienstagnachmittag zu erfahren, dass am morgigen Mittwochabend ein neuer Trainer präsentiert werden soll.

Foto: Facebookseite SV Oberwart