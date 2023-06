Nach Siegesserie und kuriosem Trainerwechsel: Klaus Guger übernimmt in Oberwart

Details Mittwoch, 21. Juni 2023 18:37

Nachdem der SV Oberwart, Aufsteiger in die Regionalliga Ost, und Trainer Patrick Tölly vergangene Woche völlig überraschend das Ende der Zusammenarbeit verlautbarten (nach 20 Siegen en suite und dem Meistertitel in der Burgenlandliga - zum Artikel), ist heute der Name des neuen Trainers bekannt geworden. Und es ist kein Unbekannter in Oberwart. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Es ist kein Geringerer als Klaus Guger. Der 48-jährige Vertragsbedienstete der Gemeinde Oberwart begann und beendete seine Karriere beim SC Bad Tatzmannsdorf. Dazwischen stehen Stationen als Spieler bei SV Stuben, ASKÖ Kohfidisch, SV Oberwart und UFC Markt Allhau zu Buche. Mit Oberwart wurde er 2001/02 Meister und stieg in die Regionalliga auf, in Markt Allhau schnupperte Guger im Frühjahr 2008 noch als aktiver Spieler erstmals ins Trainergeschäft.

In der Saison 2011/12 folgte dann seine Premiere als hauptamtlicher Coach. Gleich in seiner ersten Saison führte er die SV Oberwart zur Meisterschaft - zeitlich perfekt angepasst an das 100-jährige Bestandsjubiläum des Vereins. Mit dem SV Eberau, seiner nächsten Trainerstation, holte Klaus Guger den zweiten Titel in der Burgenlandliga, die Eberauer verzichteten jedoch aus wirtschaftlichen Gründen auf den Aufstieg in die Regionalliga Ost. Seit Juli 2018 belegte er mit den Amateuren des SV Lafnitz in der steirischen Landesliga regelmäßig Plätze im oberen Tabellendrittel. Unter Ferdinand Feldhofer und zuletzt unter Philipp Semlic war er zusätzlich Co-Trainer bei der Profi-Mannschaft des SV Lafnitz.

Elf Jahre nach seinem Meistertitel mit der SV Oberwart kehrt er nun ins Informstadion zurück.

Gerhard Horn (Präsident SV Klöcher Bau Oberwart): "Wir freuen uns, dass wir mit Klaus Guger nicht nur einen echten Oberwarter gewinnen konnten, sondern dass dieser echte Oberwarter auch noch jede Menge Erfahrung aus seinen Trainerstationen ins Informstadion mitbringt. Klaus hat ja in Oberwart schon als Aktiver in der Regionalliga gespielt und ist als Trainer mit der Mannschaft in die Regionalliga Ost aufgestiegen. Klaus Guger hat in Oberwart sowohl im Nachwuchs- als auch im Erwachsenen-Fußball sehr viel bewegt, er ist für uns die beste Lösung, die man sich vorstellen kann, und wir sind sehr froh, dass er zu unserem Angebot sehr schnell ja gesagt hat. Alles Gute, Klaus!!!"

Peter Lehner (Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart): "Wir haben uns innerhalb des Vorstandes sehr rasch darauf verständigt, dass Klaus Guger unser Wunschtrainer ist und daraufhin den Kontakt zu ihm aufgenommen. Es waren, wie erwartet, sehr gute Gespräche, Klaus braucht keine langen Eingewöhnungsphasen, er kennt als gebürtiger Oberwart den Verein, die Strukturen und die Mannschaft. Gleichzeitig hat Klaus mit Oberwart schon sensationelle Erfolge gefeiert und hat dann in seiner Zeit in Lafnitz bewiesen, welche Qualitäten in ihm stecken und welch vielseitiger Trainer er ist. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Zusammenarbeit mit Klaus Guger."

Klaus Guger (Cheftrainer SV Klöcher Bau Oberwart): "Ich freue mich riesig über meine Rückkehr ins Informstadion und auf die Herausforderungen in der Regionalliga Ost. Die Gespräche sind so freundschaftlich abgelaufen, dass ich nach wenigen Minuten das Gefühl hatte, ich sei nie weg gewesen. Natürlich hatte ich auch andere Angebote vorliegen, aber als Peter Lehner Kontakt mit mir aufnahm, musste er mir den Job nicht sehr lange schmackhaft machen. Alle anderen Angebote waren nur noch zweitrangig, die SV Klöcher Bau Oberwart hatte ab diesem Moment absolute Priorität. Nicht nur wegen der Nähe zu meinem Wohnort, sondern vor allem deshalb, weil ich dem Verein in meinem Herzen zutiefst verbunden bin."

Foto: SVO / G. Schmalzer - Facebookseite SV Oberwart

