Hiobsbotschaft für Neo-Krems-Trainer Flögel: Spielmacher erleidet Kreuzbandriss

Details Donnerstag, 22. Juni 2023 19:16

Der Kremser SC startete am Dienstag in die Vorbereitung für die neue Saison in der Regionalliga Ost. Die Freude war groß unter den Beteiligten, letztlich gab es aber eine Hiobsbotschaft für die Niederösterreicher, wo in der neuen Saison kein Geringerer als Ex-Schottland-Legionär Thomas Flögel das Traineramt bekleiden wird. Ein Leistungsträger erlitt einen Kreuzbandriss. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Sebastian Starkl erlitt einen Kreuzbandriss. Es ist bereits der zweite Kreuzbandriss für den 27-jährigen Spielmacher innerhalb von 12 Monaten. Starkl fällt damit für den Herbst aus. Coach Flögel braucht also wohl Ersatz für den Leistungsträger.

Bereits als Neuzugang präsentiert wurde Florian Sittsam vom SV Horn (zum Artikel).

Foto-Copyright: Foto Facebook Kremser SC

