ÖFB-Cup 23/24: Donaufeld empfängt Rapid Wien: "Absolutes Traumlos - freuen uns auf Fußballfest!"

Details Montag, 26. Juni 2023 08:34

Den Jubel der Vertreter von SR Donaufeld hat man am Sonntagnachmittag wohl bis nach Hütteldorf gehört. Dem Klub aus der Regionalliga Ost wurde in der ersten ÖFB-Cup-Runde nämlich kein Geringerer als Rekordmeister Rapid Wien als Gegner zugelost. Damit kann man als Wiener Verein wohl nur von einem Traumlos sprechen. LIGAPORTAL hat in der Zwischenzeit beim Verein nachgefragt.

Große Euphorie

"Natürlich könnte die Freude nicht größer sein", so Sektionsleiter Werner Gössinger. "Ein besseres Los kann man sich eigentlich nicht wünschen. Es ist ein absolutes Traumlos, bringt aber auch einiges an Verantwortung mit sich. Das muss man einfach so sagen." Der Funktionär verweist auf Zuschauerströme, die sich am Wochenende des 21., 22. und 23. Juli Richtung Donaufelder Platz im 21. Wiener Gemeindebezirk bewegen werden. "Die Euphorie ist groß, keine Frage, aber wir müssen uns genau anschauen, wie wir das handeln. Das ist nicht so einfach", betont der Sektionsleiter, der sich sehr über das Los freut.

So werde es Auflagen seitens des ÖFB geben, was am Platz zu machen ist, um das Spiel stattfinden lassen zu können. "Es werden jedenfalls Vorbereitungen zu treffen sein, auch wenn unsere Anlage modern ist", so Gössinger, der selbst mit den Donaufeldern Ende der 80er Zweite-Liga-Luft schnuppern durfte. "Da werden schon Erinnerungen wach", grinst der Chef-Funktionär der Donaufelder.

Auflage Verlängerung

Auch über den Spieltermin müsse man sich noch unterhalten. Nachdem Abendspiele aufgrund der fehlenden Flutlichtanlage nicht möglich sind, wird es wohl eine Samstagnachmittag-Partie werden. "Aber da muss man wieder bedenken, wie es mit den Temperaturen ausschaut. Und wer weiß, vielleicht geht es ja in die Verlängerung", so Gössinger, der betont, dass auch eine mögliche Verlängerung in den Auflagen des ÖFB zu finden sein wird.

Und wie schaut es jetzt wirklich mit Verlängerung und etwaigen Aufstiegschancen aus? "Darüber unterhalten wir uns eine Woche davor. Jetzt müssen wir die Strukturen am Platz schaffen, damit das Spiel stattfinden kann. Es wird jedenfalls ein Fußballfest", so Grössinger.

