Regionalliga Ost 23/24: Das ist der neue Spielplan!

Die Regionalliga Ost hat heute den Spielplan für die Saison 2023/24 präsentiert. Start ist am Wochenende vom 28. bis 30. Juli. Die Herbstrunde endet am Wochenende 10. bis 11. November. Weiter geht es im neuen Jahr am Wochenende 1. bis 3. März 2024. Der letzte Spieltag ist für Freitag, den 31. Mai bzw. Samstag, 1. Juni, 2024, geplant. LIGAPORTAL hat die erste Runde im Überblick:

Die erste Runde im Überblick:

SR Donaufeld : SV Leobendorf

Draßburg : FC Marchfeld Donauauen

SC Neusiedl am See 1919 : TWL Elektra

SG Ardagger / Viehdorf : Traiskirchen FCM

FavAC : FC Mauerwerk Immo

Kremser SC : SK Rapid II

SV Klöcher Bau Oberwart : Wiener Sport-Club

Young Violets Austria Wien : Wiener Viktoria

Alle Spiele werden live im Ligaportal Live-Ticker-Center übertragen - demnächst findet ihr den gesamten Spielplan in der App.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei