FC Marchfeld/Donauauen: "Das macht Hoffnung für Meisterschaft und ÖFB-Cup"

Der FC Marchfeld Donauauen hat in der Endabrechnung einer bewegten Saison in der Regionalliga Ost am Ende den respektablen fünften Tabellenplatz belegt. Mit Hannes Friesenbichler schwingt bei den Niederösterreichern nun ein neuer Mann das Trainerzepter. Er folgt damit auf der Trainerbank dem ehemaligen Bundesliga-Coach Ernst Baumeister nach. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und sich ausführlich mit Hannes Friesenbichler über Performance, Ziele und das nahende ÖFB-Cup-Spiel unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Friesenbichler, wie läuft es aus Ihrer Sicht bislang in der Vorbereitung?

Hannes Friesenbichler: Wir absolvieren eine sehr gute Vorbereitung, auch in den Spielen waren wir stets eine bzw. eineinhalb Halbzeiten sehr gut unterwegs, haben dann durchgewechselt, um den gesamten Kader zu sehen, damit ich alle Spieler kennenlernen kann. Ich war aber auch hiermit nicht unzufrieden, wir hatten ausschließlich Gegner aus der 2. Liga und haben uns dabei sehr stark präsentiert, das macht Hoffnung für die Meisterschaft und den ÖFB-Cup.

Ligaportal.at: Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Trainingsarbeit?

Hannes Friesenbichler: Wir haben bis jetzt hauptsächlich an der Spielidee gearbeitet. Ich komme gerne über Kombinationen, mit einem sehr zielstrebigen Spiel zu Erfolg. Daran haben wir in den letzten drei Wochen gearbeitet, das war natürlich sehr intensiv, weil die Vorbereitung natürlich auch sehr kurz ist mit ihren knappen fünf Wochen. Am Freitag spielen wir noch gegen die SKN St. Pölten Juniors, quasi der letzte Probegalopp vor dem ÖFB-Cup.

Ligaportal.at: A propos ÖFB-Cup: Wie gilt es das Heimspiel gegen den SC Weiz anzulegen?

Hannes Friesenbichler: Ich habe sie jetzt schon einmal angesehen, lasse den Gegner noch einmal beobachten. Sie sind eine sehr kampfkräftige Truppe, die über den einen oder anderen Spieler verfügt, der schon in höheren Ligen gespielt hat. Das wird sicher nicht einfach, aber ich denke, wenn wir unsere Idee und den Willen durchsetzen, über unseren Mannschaftsgeist kommen, der sich in den letzten Wochen entwickelt hat – auch ist es ein Heimspiel – dann müssten wir als Sieger vom Platz gehen, das „Müssten“ ist aber selbstverständlich immer schwer.

Ligaportal.at: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Hannes Friesenbichler: Ich will natürlich in den Top fünf spielen. Ich glaube auch daran, da der Kader eine sehr gute Qualität hat, dass wir sogar die aufgestellten Punkte und Torrekorde knacken können.

Ligaportal.at: Wie stark schätzen Sie die Liga für die kommende Saison generell ein?

Hannes Friesenbichler: Ich glaube, dass die Regionalliga Ost sicher stark wird, es wird vorne ein zähes Ringen sein, es gibt keinen so richtig klaren Favoriten wie in den letzten Jahren. Oberwart hat sehr gute Transfers getätigt, aber auch die Wiener Viktoria hat den einen oder anderen guten Transfer gemacht. Ich denke, dass es eine sehr ausgeglichene Liga sein wird.

