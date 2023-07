Nach 252 Bundesliga-Spielen zurück: Oberwart zündet Transferkracher

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 15:28

Der SV Oberwart aus der Regionalliga Ost hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nachdem sich die Burgenländer kürzlich völlig überraschend von ihrem Meistertrainer getrennt hatten und Klaus Guger als neuer Coach engagiert wurde, gibt es nun Mega-Transfer-News. Die Oberwarter sicherten sich die Dienste eines Spielers mit 252 Spielen Bundesliga-Erfahrung.

Kein Geringerer als Patrick Farkas kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Farkas begann seine aktive Karriere als Fußballspieler im August 2001. Bei seinem ersten Verein, dem ASK Oberdorf, durchlief er bis Sommer 2006 verschiedene Spielklassen und wurde zuvor ab dem Sommer 2004 an den Kooperationsverein SV Oberwart abgegeben. Im Sommer 2008 schaffte der damals 15-jährige Farkas den Sprung vom unterklassigen ASK Oberdorf zum SV Mattersburg. In der Saison 2009/10 stand Farkas neben den Amateuren auch im Kader des Profiteams des SV Mattersburg. Nach sieben Jahren bei Mattersburg schaffte er zur Saison 2017/18 den Sprung zum FC Red Bull Salzburg. In insgesamt vier Spielzeiten in Salzburg kam der Abwehrspieler zu 48 Bundesligaeinsätzen, insgesamt absolvierte er 61 Pflichtspiele für die „Bullen“. Champions League, 4x Österreichischer Meister, 3x Cup Sieger aber auch ein Kreuzbandriss und vor allem ein Schlaganfall bildeten die extremen Pole einer aufregenden und erfolgreichen Zeit bei Salzburg.

Zur Saison 2021/22 wechselte Farkas in die Schweiz zum FC Luzern. Nach einem halben Jahr im Ausland kehrte er im Jänner 2022 wieder nach Österreich zurück und schloss sich dem TSV Hartberg an. Nach insgesamt 252 Bundesliga-Einsätzen kehrt Patrick in seine Bezirkshauptstadt nach Oberwart zurück. Gerhard Horn (Präsident SV Klöcher Bau Oberwart): "Wir sind überglücklich einen vierfachen Österreichischen Meister zukünftig in unseren Reihen zu haben! Die Bemühungen Patrick zur SVO zu holen, laufen schon seit einiger Zeit. Nach intensiven und langen Gesprächen ist es nun so weit, diesen großartigen Spieler und Menschen als neuen Rechtsverteidiger präsentieren zu dürfen. Patrick wird unsere Verteidigung zusätzlich stärken und im Offensivbereich mit seiner Schnelligkeit und Ballbehandlung viele Akzente setzen. Weiters wird er durch seine enorme Erfahrung national, aber auch international ein absolutes Vorbild für unsere jungen Spieler sein. Herzlich Willkommen und alles Gute, Patrick!“

Peter Lehner (Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart): "Es fällt nicht leicht, die Freude über diesen Transfer in Worte zu fassen. Vor allem, da es sich für mich persönlich, zugegebenermaßen, noch etwas surreal anfühlt. Vor nicht allzu langer Zeit hat Faki noch in der Champions League gespielt, nun ist es uns gelungen, ihn ins Informstadion zu holen. Patrick lebt in Oberwart und wird die SV Oberwart auf sämtlichen Ebenen bereichern. Neben seiner fußballerischen Qualität, verstärkt uns eine unheimlich tolle Persönlichkeit mit herausragendem Charakter, der auch alle anderen Spieler im Kader besser machen wird. Herzlich Willkommen in Oberwart, servus daham!“

Foto-Copyright: GEPA Admiral

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei