Ardagger/Viehdorf fiebert ÖFB-Cup-Hit gegen Serienmeister Red Bull Salzburg entgegen

Am Sonntag, den 23. Juli, ist es so weit. Um 11 Uhr empfängt die SG Ardagger/Viehdorf in der ersten Runde des ÖFB-Cups keinen Geringeren als den österreichischen Fußballmeister FC Red Bull Salzburg. Damit gab es für die Niederösterreicher das absolute Traumlos in der ersten Runde. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Markus Hagler, dem Obmann des Vereins. Wir wollten von ihm wissen, was der Kracher gegen die Salzburger für den Verein bedeutet und wie hoch die Chancen auf den Aufstieg stehen.

Ardagger/Viehdorf im Freudentaumel

Die SG Ardagger/Viehdorf erlebt aktuell einen Höhepunkt nach dem anderen. Nach dem Meistertitel in der niederösterreichischen Landesliga und dem Aufstieg in die Regionalliga Ost bekamen die Niederösterreicher in der ersten Runde des ÖFB-Cups sensationell Red Bull Salzburg als Gegner zugelost. "Was soll man dazu noch sagen. Wir sind natürlich überglücklich gewesen, als das Los Salzburg gezogen wurde. Und wir sind natürlich noch immer überglücklich, weil es in wenigen Tagen so weit ist", so Chef-Funktionär Markus Hagler, der dem Match gegen den Serienmeister und Champions League Teilnehmer aus der Mozartstadt so wie die Mannschaft und der ganze Verein dem Spiel entgegenfiebert. "Es ist das Jahrhundertspiel für den Verein, keine Frage", so Hagler.

Wohl mehr als 2000 Fans werden am Sonntagvormittag im Stadion von SG Ardagger/Viehdorf das Spiel verfolgen. "Es wird brodeln", grinst Hagler, der betont, dass der Verein im Moment gar nicht aus dem Jubeln herauskommt. "Nach dem Meistertitel ist der Cup-Gegner natürlich der absolute Hammer. Wir freuen uns auf ein Fußballfest. Die Mannschaft hat sich dieses Match mehr als verdient."

Verlängerung wäre rießengroßer Erfolg

Und wie schaut es jetzt mit den Aufstiegschancen aus? "Ich denke, es wäre vermessen, an einen Aufstieg zu denken. Das Team soll die 90 Minuten genießen und dann passt das schon", so der Funktionär, der aber verspricht, dass die Spieler alles in die Schlacht werfen und den Salzburgern alles abverlangen werden. "Aber das braucht man nicht dazuzusagen. Die Mannschaft wird alles Mögliche tun, um die Salzburger zu ärgern. Und vielleicht schaut am Ende dann ja tatsächlich sensationell die Verlängerung heraus", so Hagler, der betont, dass die Verlängerung schon ein rießengroßer Erfolg wäre.

Fotocredit: GEPA Admiral

