ÖFB-Cup: FavAC entwickelt gegen Hartberg zu spät Selbstvertrauen und scheidet aus

In der ersten UNIQA-ÖFB-Cuprunde kam es am Samstagnachmittag zum Duell zwischen dem FavAC und dem TSV Egger Glas Hartberg. Damit hieß es Regionalliga Ost gegen ADMIRAL Bundesliga. Die Favoritener stiegen nach 30 Jahren erstmals wieder in die Regionalliga auf, nun wartete schon der nächste Höhepunkt. Obwohl die Rollenverteilung klar war, wollten die Wiener den haushohen Favoriten ärgern. Daraus wurde aber nichts, denn Hartberg setzte sich durch. Obwohl es zunächst nach einem klaren Sieg des Favoriten aussah, wurde es in der Schlussphase noch einmal hochspannend, weil der Regionalligist innerhalb weniger Augenblicke von 0:3 auf 2:3 stellte. Letztlich jubelten aber die Gäste über den Sieg und den Aufstieg.

Druckvolle Hartberger

Der ADMIRAL-Bundesligist startet druckvoll ins Spiel, die Hausherren hingegen agieren nervös. Die Schopp-Elf verzeichnet auch gleich Abschlüsse, die Wiener können sich aber retten. Nach 22 Minuten die erste dicke Gelegenheit für die Hartberger: über links kann sich Dominik Prokop durchsetzen, behauptet den Ball, sein Schlenzer geht dann aber doch vorbei. Dann versucht sich Hartbergs Ousmane Diakité mit einem Schuss aus 20 Metern, der Ball geht aber klar vorbei. Augenblicke darauf erneut der TSV - dieses Mal nach einem Stanglpass - doch der FavAC-Goalie ist zur Stelle. Inzwischen konnten die Heimischen das Spiel etwas beruhigen, der Bundesligist kommt aber weiter zu Möglichkeiten.

Wenige Sekunden vor der Halbzeit ist es passiert. Hoher Ball in den Strafraum, der Gastgeber-Goalie zögert und Maximilian Entrup kann den Ball am Schlussmann vorbei und ins Tor spitzeln. Dann geht es in die Kabinen.

Überlegene Steirer

In der zweiten Halbzeit bekommt das Publikum ein ähnliches Spiel zu sehen wie in Durchgang eins. Hartberg ist überlegen, das 2:0 liegt in der Luft. Prokop versucht sich in dieser Phase mit einem Schuss aus der Ferne, doch das Leder geht deutlich vorbei. In der 60. Minute ist es passiert - Entrup trifft nach einem Stanglpass vom zuvor eingewechselten Chrstoph Urdl von der rechten Seite am langen Eck zum 2:0. Das dürfte wohl die Entscheidung sein.

FavAC macht es wieder spannend

In weiterer Folge verwalten die Gäste aus der Oststeiermark die klare Führung. Den Gastgebern merkt man die Müdigkeit an. In der 78. Minute fällt das 3:0 - nach einem Eckball ist Neuzugang Paul Komposch mit einem wuchtigen Kopfball zur Stelle. In der 82. Minute gelingt den Favoritenern aus dem Nichts aber der 1:3-Anschlusstreffer. Arnel Mandalovic zieht von rechts aus 20 Metern Vollspann ab und trifft punktgenau über den Torwart hinweg ins lange Kreuzeck. Nur Sekunden später steht es 2:3 - Flanke von der rechten Seite und Joker Ali Khodadadzada trifft per Kopf. Was ist hier bitte los! Plötzlich ist wieder Spannung drin. Die Hausherren werfen dann alles nach vorne, es bleibt aber beim knappen Sieg der Hartberger um Kapitän Jürgen Heil.

FavAC - TSV Egger Glas Hartberg 2:3 (0:1)

Samstag, 22.07.2023 (16:00 Uhr), FavAC-Platz, SR: Markus Hameter

Torfolge: 0:1 Entrup (44.) 0:2 Entrup (60.), 0:3 Komposch (79.), 1:3 Mandalovic (81.), 2:3 Khodadadzada (84.)

Gelbe Karten: keine

FavAC: Stevica Zdravkovic, Marko Stevanovic, Roberto Stajev, Alphonse Soppo, Sonosuke Onda, Isa Dayakli, Turan Aydin, Abdelrahman Shousha, Arnel Mandalovic, Viktor Petrovic (Khodadadzada), Jordan Akande (Dervisevic)

TSV Hartberg: Raphael Sallinger, Ibane Bowat, Paul Komposch, Sam Schutti, Dominik Prokop, Jürgen Heil, Maximilian Fillafer (Urdl), Ousmane Diakite (Kainz), Maximilian Entrup, Christoph Lang, Ruben Providence (Kröpfl)

Foto: Mandl

